Byron Bonilla, el primer nicaragüense en debutar con Saprissa

Despegó el gran desafío deportivo de Byron Bonilla: terminar de desarrollar su carrera en el Deportivo Saprissa. El granadino debutó oficialmente este sábado por la noche, pero no lo hizo de titular porque es una condición que le costará adquirir por la inmensa competencia interna.

Cuando ingreso Bonilla el partido estaba 1-0 a favor del campeón San Carlos y no varió. A falta de media hora para el final, el seleccionado nica ingresó para intentar desequilibrar, pero no pudo marcar la diferencia necesaria en el marcador, que no se movió más, no obstante sí logró trascender con el simple hecho de jugar.

Bonilla se convirtió en el primer nicaragüense en debutar con Saprissa en sus 84 años de historia. Hay otros jugadores nacidos en Nicaragua que militar en este club pero ninguno lo hizo como nica, sino nacionalizados ticos como son los casos de los defensores Yader Balladares y Oscar Duarte.