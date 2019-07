Preselección Nacional de Beisbol Sub-18 inicia entrenamientos con miras al Mundial en Corea del Sur

Más de 30 chavalos se reportaron ayer en el primer día de prácticas de la Preselección Nacional de Beisbol Sub-18 en el Estadio Jackie Robinson con miras a la Copa Mundial de Beisbol de dicha categoría, a efectuarse en Gijang City, Corea del Sur, desde el 30 de agosto venidero.

“Aquí lo que venimos es a trabajar, a ganarnos un puesto, quiero tengan una actitud positiva, nada de negatividad. Este es un camino que abre puertas a los jóvenes como alguna vez a nosotros se nos abrieron. Soy amante de la disciplina y creo que además de la b endición de Dios lo que me ha mantenido en el beisbol es la disciplina, si no hay disciplina no hay pelotero por eso les recalqué a ellos la disciplina”, con esas palabras recibió el entrenador Ramón Padilla a los chavalos ayer.

Nicaragua se ganó el derecho de competir en el Mundial de Beisbol en Corea del Sur tras quedarse con uno de los cuatro boletos que otorgó el Campeonato Panamericano de Beisbol Sub-18 realizado en Panamá en el 2018.

“Va a ser un proceso corto de entrenamiento, pero motivados y enfocados en la enseñanza y para eso tenemos a entrenadores capacitados”, destacó Padilla.

Padilla contará con la asistencia de Franklin López, Manuel Hurtado, Dorian García, José Quiroz y Julio Raudez, además del preparador físico William Calderón. Todos al igual que Padilla se presentaron ante los chavalos.

“Tengo casi 11 años de estar trabajando con el beisbol menor en Rivas y esta es la puerta más grande que me han abierto y le agradezco a Dios y a Nemesio Porras (presidente de Feniba)”, contó emocionado Padilla.

Este martes, las prácticas iniciarán a las 7:30 a.m. en el mismo estadio.

“Estamos planeando fogueos con Dantos, Bóer y Carazo, tienen que ver pitcheo duro”, finalizó el expelotero rivense.

El entrenador Ramón Padilla aún no sabe con exactitud cuándo se integraran los peloteros firmados como Elián Rayo, Milkar Pérez, ni otros, que pronto firmarán, como Lester Medrano y que son parte de los preseleccionados.

Un total de 35 chavalos fueron convocados a la preselección, de los cuales solo 20 representarán al país en el Mundial de Corea del Sur.