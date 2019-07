Estados Unidos y El Salvador se comprometen a trabajar para reducir la migración 

El secretario de Estado de Estados Unidos, Mike Pompeo y el presidente de El Salvador, Nayib Bukele, se comprometieron este domingo a estrechar la cooperación para reducir la migración irregular, un tema que ha generado roces entre Washington y sus vecinos al sur.

Tras una reunión de un poco más de una hora en la casa de gobierno en San Salvador, Pompeo dijo en una rueda de prensa conjunta que para afrontar el problema de “la migración ilegal” los dos países necesitan trabajar “de manera conjunta” y “tener una seguridad fronteriza más fuerte”.

“Nosotros queremos que la gente se quede en sus propios países, no emigre”, declaró Pompeo, recordando que “la pobreza y las pandillas” son dos elementos que motivan la migración irregular.

De El Salvador parten a diario decenas de personas con el objetivo de entrar clandestinamente a Estados Unidos, en busca de trabajo o huyendo de la violencia desatada por las pandillas.

Bukele estimó que el problema de la migración lo van a resolver “juntos” para lo cual buscarán “fortalecer” la relación bilateral “en todas las áreas”.

Pompeo y los ministros salvadoreños de Exteriores, Alexandra Hill, y Defensa, René Merino, junto al jefe del Comando Sur de Estados Unidos, Craig Faller, firmaron un acuerdo para que continué operando un centro aéreo contra el narcotráfico en El Salvador.

Ese centro aéreo funciona contiguo al aeropuerto internacional Óscar Arnulfo Romero, unos 45 kms al sureste de San Salvador. Pompeo llegó a El Salvador en el cierre de una gira latinoamericana que incluyó escalas en Argentina, Ecuador y México.

Antes de partir, Pompeo escribió en Twitter que le alegró reunirse con Bukele y expresó su apoyo a los planes del mandatario salvadoreño “para estimular el crecimiento económico y reducir la migración ilegal”. “Su visión para construir un El Salvador fuerte y autosuficiente llevará a un futuro brillante”, añadió.

Today, @SecPompeo met with Salvadoran President @nayibbukele. El Salvador’s “new leadership has made a clear choice to fight corruption, promote justice, and partner with the United States, and together both of our peoples will reap these benefits.” https://t.co/fbcRNBbwBl pic.twitter.com/pGtmK5CHqc

— Department of State (@StateDept) 22 de julio de 2019