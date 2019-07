Donald Trump alcanza acuerdo presupuestario y aumenta el gasto federal

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, anunció el lunes que llegó a un acuerdo con sus adversarios demócratas sobre el presupuesto, que aumenta el gasto federal y evita la posibilidad de una parálisis del gobierno hasta después de las elecciones presidenciales de 2020.

“Me complace anunciar que se ha llegado a un acuerdo (…) sobre un presupuesto de dos años y el límite de la deuda”, tuiteó Trump, presentándolo como “un verdadero compromiso”.

El acuerdo eleva los límites de gastos discrecionales para los años fiscales 2020 y 2021, suspendiendo al mismo tiempo el límite legal de la deuda hasta fines de julio de 2021, casi nueve meses después de los comicios. “¡Este fue un verdadero compromiso para dar otra gran victoria a nuestros grandiosos militares y veteranos de guerra!” añadió Trump.

Según fuentes cercanas a las negociaciones, el acuerdo incluye un incremento del tope de la deuda de Estados Unidos, a fin de evitar un incumplimiento de pagos si el país ya no puede pedir préstamos, y prevé un aumento del gasto público al elevar el límite presupuestario para el sector de la defensa y para las inversiones nacionales. El acuerdo era resistido por los republicanos conservadores, que se oponían a agregar cientos de miles de millones de dólares de gastos adicionales a la deuda de Estados Unidos.

I am pleased to announce that a deal has been struck with Senate Majority Leader Mitch McConnell, Senate Minority Leader Chuck Schumer, Speaker of the House Nancy Pelosi, and House Minority Leader Kevin McCarthy – on a two-year Budget and Debt Ceiling, with no poison pills….

— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) July 22, 2019