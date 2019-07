Nicaragua | Lo que necesita saber para comenzar su día (22 de julio)

Los nicaragüenses mantienen este lunes 453 días de protestas contra el régimen de Daniel Ortega y Rosario Murillo. Consumo de combustibles acumula once meses de contracción en Nicaragua, comisión al más alto nivel aún no se ha conformado, cebolla escasa y cara en los mercados de Managua. Estas son las noticias más importantes de hoy.

Consumo de combustibles acumula once meses de contracción en Nicaragua

Nicaragua enfrenta una profunda crisis económica y eso se logra ver en la caída del consumo en general, donde no se escapa el combustible, que acumula once meses de contracción, indican estadísticas del primer cuatrimestre del Ministerio de Energía y Minas (MEM). En el país, pese a que tiene el combustible más caro de Centroamérica, el consumo no caía desde el 2009. El economista Luis Murillo explica que esto también está asociado con la caída en la venta de vehículos. Asimismo, sostuvo que influye las continuas alzas en el producto.

Roberto Courtney advierte sobre las artimañas de Daniel Ortega en negociaciones políticas

El director ejecutivo de Ética y Transparencia (EyT), Roberto Courtney, teme que la experiencia política del sandinismo logre enredar a los miembros de la opositora Alianza Cívica, en una eventual negociación de las reformas electorales. Más ahora cuando el dictador Daniel Ortega declaró que se reformará la Ley Electoral, lo menos que puede esperar la oposición es que Ortega tenga un “as bajo la manga”. Courtney advirtió que el mandatario puede tentar las ambiciones de los nuevos personajes opositores —que surgieron con la lucha de abril de 2018—, ofreciendo incluso más de lo que pida la Alianza Cívica, con el objetivo de crear una proliferación de partidos que solo logre atomizar a sus adversarios en las próximas elecciones presidenciales.

Editorial | La matanza interminable



Banca nacional se mantiene con altibajos

Pese a que en Nicaragua no se ha alcanzado un acuerdo político que permita restablecer el clima de confianza en el país, el sistema financiero nacional se mantiene sólido, con variables mixtas: por un lado, la fuga de depósitos en la banca se ha desacelerado, pero persiste la contracción del crédito, lo que a su vez ha ocasionado que las utilidades de los bancos mermen, detalla el Informe de Coyuntura de la Fundación Nicaragüense para el Desarrollo Económico y Social (Funides).

Comisión al más alto nivel aún no se ha conformado

El exdiplomático Julio Icaza Gallard manifestó que los 15 días que se habían logrado reducir del plazo establecido en la Resolución sobre la situación de Nicaragua, aprobada el pasado 28 de junio en la Asamblea General de la Organización de Estados Americanos (OEA), a estas alturas ya se perdieron, porque hasta ahora no se ha creado la Comisión al más alto nivel.