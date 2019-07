Vansdell Thomas regresa con Indígenas de Matagalpa a la LSB

El nicaragüense Vansdell Thomas está que echa chispas de emoción por su regreso a la cancha, esta vez con el equipo Indígenas de Matagalpa en la segunda edición de la Liga Superior de Baloncesto (LSB), que despega el 27 de julio en el Polideportivo Alexis Argüello.

En la primera temporada de la LSB, Thomas jugó con Leones de la Alcaldía de Managua. Y en el 2016 se le vio competir fuera de Nicaragua. De hecho, es uno de los pocos jugadores pinoleros que milita en ligas extranjeras.

Con los Indígenas, Vansdell no duda en que pueden llegar a obtener el campeonato, no solo por el buen plantel que se ha formado sino por la química que hay entre los jugadores y el respeto.

Vansdell por ahora se encuentra en Estados Unidos pero a mediados de agosto ya se sumará al equipo.

Aquí la entrevista realizada al pinolero, que además de ser selecionado nacional tambien ha jugado en el exterior, con Quezaltepeque en la Liga Mayor de Baloncesto de El Salvador (LMB).

¿Hábleme de su nuevo equipo en la LSB, Indígenas de Matagalpa?

“De mi equipo Indigenas de Matagalpa te puedo decir que seremos un equipo bien competitivo en la liga. Tenemos un buen plantel para pelear el primer lugar y llegar a la meta que es ser campeón de la LSB .En el equipo hay varios jugadores que han jugado por años juntos y tienen una buena quimica y creo que eso será fundamental durante el torneo”.

¿Qué ha sido de Vansdell en los últimos meses?

“Vansdell en los ultimos meses se ha convertido en un hombre familiar, ahora trato de compartir y pasar más tiempo con mi familia porque antes no lo hacia por estar jugando siempre fuera del pais y en realidad me di cuenta que es lo mas importante para mí”.

¿Vas a jugar toda la temporada con Indígenas?

“Dios primero pienso jugar toda la temporada con Indígenas, eso son mis planes, pero todo depende de Dios que me cuide y protega de cualquier lesión y pueda estar sano durante todo la liga, pero tengo fé que si jugaré toda la temporada”.

¿Porqué elegiste a Indígenas?. Me dice tuvo otras ofertas.

“Tuve ofertas de Jass y Jinotega aparte de Indigenas.. De hecho la primera oferta la tuve de Jass, pero al final no pudimos llegar a un acuerdo. Respecto a Jinotega ellos me contactaron un dia después que habia hablado con Indigenas y ya le habia dado mi palabra a Indigenas y no quise retractarme. Decidí Indigenas por mi amistad con varios directivos y también por mis compañeros de equipo, ya he jugado varias temporadas con ellos y tenemos una buena quimica y en realidad me gusta lo responsable que son”.

¿Ya se han confirmado seis equipos en la LSB. ¿Cómo ves la competitividad de la liga?. Real Estelí es el campeón, la gente de Matagalpa siempre es exigente.