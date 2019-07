Realizan audiencia de juicio a joven autoconvocada mientras que Policía Orteguista oculta su paradero

Aunque la familia de la la joven autoconvocada María Guadalupe Ruiz Briceño no ha podido verla porque la Policía Orteguista no les brinda información de su paradero, Dulce Briceño, mamá de la joven, denunció este martes ante las oficinas de la Comisión Permanente de Derechos Humanos (CPDH) que el Ministerio Público la acusa de robo agravado en contra del ciudadano Wilmer Sandoval Zapata.

Briceño aclaró que la CPDH buscó el nombre de su hija a través del sistema en línea (Nicarao) y fue así que se enteró que ella se encuentra detenida en El Chipote y que este lunes 22 de julio se realizó la audiencia preliminar.

Los jóvenes Ericson Pinel y Juan Palacios también se encuentran detenidos junto a Ruiz Briceño y acusados bajo el mismo delito. Ellos fueron capturados el pasado 13 de julio en la afueras de la Catedral Metropolitana de Managua.

“El lunes 15 de julio fui a la Estación Uno y ni siquiera registraron nada, solo me dijeron ‘aquí no está’, me fui a El Chipote y también me dijeron ‘aquí no está'”, expresó Briceño.

La madre de la autoconvocada pidió justicia y la liberación de su hija. “Mi hija no es ladrona, no es delincuente, la Biblia dice que tenemos libre albedrío y nadie le puede imponer las ideas a otros”, declaró.

La joven, exatrincherada en la UNAN-Managua, tiene 22 años y es estudiante de Banca y Finanzas e Ingeniería Electrónica.

Las autoridades cometen delito

El Ministerio Público acusó desde el 18 de julio a los tres jóvenes y los llevó a juicio pese a no tener una defensa apropiada. El juez orteguista Abelardo Antonio Alvir dio curso a la causa y ordenó prisión preventiva sin que los familiares tuvieran razón de ellos.

“Por el mismo oficio del juez Alvir nos damos cuenta que los tres ciudadanos están en las instalaciones de Auxilio Judicial”, expresó Pablo Cuevas, asesor legal de la CPDH. “Si hablamos de comisión de delitos las autoridades han cometido delito. La Constitución y el Código Procesal Penal dice que a más tardar tres horas después de su detención debe permitirles ser entrevistado por un abogado o un familiar, de lo contrario la autoridad comete el delito detención ilegal y ocultamiento del detenido”, refutó.

Cuevas agregó que la estudiante “no cometió delito” sino que es el “modus operandi” de la PO y demás operadores de justicia “fabricar delitos” a ciudadanos que protestan, en su mayoría contra de jóvenes universitarios.

Ruiz Briceño fue agregada a la lista de más de 100 de presos políticos que maneja la Unidad Azul y Blanco (UNAB), que aún mantiene el régimen de Daniel Ortega.