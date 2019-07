Triplete de Marco Granados asegura al Real Estelí en Copa Nicaragua

El ambicioso Lianziur Masatepelt de la Segunda División presionó al Real Estelí desde el principio hasta al final, pero la calidad del plantel norteño marcó diferencia al llevarse el triunfo 4-3 con un triplete del mexicano Marco Granados, el primer de su cuenta en el futbol nicaragüense.

Los norteños eran favoritos para imponerse (7-4 en el global) con un resultado holgado, sin embargo la franquicia representativa del municipio de Potosí, Rivas, dio mayor pelea de la esperada con un marcador ajustado, que de todas forma aseguró el boleto a cuartos de final de la Copa Nicaragua.

Granados abrió el marcador por el Tren del Norte, no obstante los locales empataron a través de Darwin Ramírez, quien participó en la jugada del 2-1 del Lianziur. Jaime Moreno igualó el desafío, pero el mismo Ramírez se encargó de desequilibrarlo hasta que Granados apareció con dos goles finales.

Las otras llaves

11:00 a.m., Las Sabanas vs. Managua FC

2:30 p.m., CD Ocotal vs. Municipal Jalapa

2:30 p.m., Atlético Somotillo vs. Diriangén

2:30 p.m., San Marcos vs. Real Madriz

2:30 p.m., UNAN vs. FC Gutiérrez

4:00 p.m., Juventus FC vs. FC Estelí

6:00 p.m., Ferretti vs. Chinandega FC

Todos los partidos se jugarán el 31 de julio