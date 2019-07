Liga Superior de Baloncesto será gratis en el Polideportivo Alexis Argüello

Con el objetivo de que más fanáticos disfruten de la segunda edición de la Liga Superior de Baloncesto (LSB) durante los próximos tres meses, los organizadores anunciaron este miércoles durante la conferencia oficial, que los juegos programados en el Polideportivo Alexis Argüello serán gratis.

El sábado será la jornada inaugural, que tendrá en escena al campeón defensor Real Estelí y al subcampeón Brumas de Jinotega a las 6:30 p.m., pero antes, a las 2:00 p.m., Costa Caribe chocará con Jass y a las 4:00 p.m., Leones de Managua medirá fuerzas contra la nueva franquicia norteña, Indígenas de Matagalpa.

“La entrada en la jornada inaugural y en todas las jornadas de la Liga Superior de Baloncesto aquí en este majestuoso Polideportivo Alexis Argüello será completamente gratis. La liga durará tres meses y debe concluir el 21 de octubre. En este Polideportivo jugarán como home club, Leones, Costa Caribe, Jass y Real Estelí”, expresaron los organizadores.

El sábado, a las 6:00 p.m. será la ceremonia inaugural de la LSB, previo al choque de Real Estelí y Jinotega.

El domingo 28 de julio (5:00 p.m.), en la segunda jornada de la LSB, solo habrá un partido protagonizado por Leones y Jass en el Polideportivo España.

La LSB se jugará los días martes, jueves, viernes, sábado y domingo.

Objetivos claros

“El objetivo es el mismo del año pasado, ser campeón de la liga y así representar a Nicaragua en el Campeonato de Clubes Campeones, el equipo está más sólido y tenemos un entrenador extranjero (Ángel Rosario-Puerto Rico)”, explicó el asistente técnico Noel McKenzie del Real Estelí.

En tanto, Juan Mendieta, entrenador de Brumas de Jinotega expresó que “El año pasado Brumas estuvo en las finales y el reto ahora es ser campeón”.

Por su parte, Troy Watson, representante del equipo Costa Caribe señaló que “nuestro proyecto es de jóvenes, estamos tratando de desarrollar para dar caras nuevas a la Selección de Nicaragua. El extranjero Timothy Jackson el mejor encestador de la temporada pasada repite con nosotros”.

El comisionado de la LSB, Edwin afirmó que “queremos cuidar el espectáculo, que se llene el Polideportivo y que el público salga satisfecho”.

Jimmy Smith,entrenador de Indígenas, aseguró que “la base del equipo son chavalos que lo dan todo en el terreno, hay experiencia junto a los tres extranjeros que incluye a Rubén Arroyo, de Puerto Rico”.

Mientras que el entrenador Félix Selva, de Jass, afirmó que “la visión es darle chance a los jóvenes con los extranjeros Peter Prisloo y José Ortíz. Será un equipo que competirá”.

En tanto, Chester Linarte, entrenador de Costa Caribe destacó que “La temporada pasada reaccionamos tarde, pero tenemos una ventaja esta vez, que los jugadores vienen trabajados del Torneo Nacional de Balocesto Carlos Ulloa In Memoriam. La misión nuestra es clasificar, no me quita el sueño de campeón ni subcampeón. Habrán otros elementos en el equipo y vamos a ver cómo se acoplan y eso lo veremos en los tres primeros juegos para luego dar un criterio de ver cómo están. Con los extranjeros soy bien selecto, no me gusta vengan a pasear, ellos tienen que dar más que el nacional. El único extranjero fijo es Timothy Jackson, los otros dos estamos valorando. Siempre trabajaré con mi dupla, el entrenador Edwin Valdivia, lo bueno que hemos conseguido ha sido por él, todos aprendemos de él”.

