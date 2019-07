María López Vigil presenta El Chavalo Relámpago, la historia de Dennis Martínez para niños y jóvenes

El Embajador de los Estados Unidos, Kevin Sullivan, subió al escenario del auditorio del Centro Cultural Nicaragüense Norteamericano y se colocó una gorra de Cleveland. Tenía dos objetivos: recordar sus raíces y hacer homenaje a Dennis Martínez. Sorprendió cuando simuló la infancia de “El Presidente” sobre la tarima, al batear con un palo una bola de calcetín lanzada por el presentador. Por un momento todos los presentes habían regresado a la niñez, ese momento mágico que sin importar las clases sociales todos viven un tiempo de felicidad, aún sin darse cuenta. Esa era el aura que había dejado en el ambiente María López Vigil con sus palabras y su escrito, al presentar su más reciente obra: El Chavalo Relámpago, la historia del gran pelotero contada para infantes y también jóvenes.

María López Vigil una estupenda escritora y, recientemente galardonada con el Premio Cervantes Chico, en pocas palabras graficó la esencia del libro: “Esto no es un cuento, es la historia de una vida, alguien que todo el tiempo trató de superarse, de descubrirse y encontrarse”, indicó, además agregó que lo más difícil fue encontrar el título: “Hablé con Dennis Martínez como una hora recuerdo que la primera vez que lo conocí personalmente él estaba entrenando a unos muchachitos y le pregunté cuáles habían sido sus juguetes de niños, me dijo que ningunos. En relación al título me costó un poco, fue lo más duro pero entendí que todo había pasado rápido en su vida. Él compitió para descubrirse”, relató la excepcional escritora.

Durante el conversatorio presidido por Edgar Tijerino y, acompañado además de Vigil por Vicky Ramos, quien realizó todas las ilustraciones, mantuvieron expectantes a los presentes, quienes no eran nada fácil para ser niños y jóvenes de diferentes colegios de la capital. “Me asusté un poco y cuando leí la historia me asombró, no habían fotos de Dennis de niño ni muchas referencias de cómo era el lugar de donde vivía. Fue un reto ilustrarlo, pero lo disfruté”, comentó Ramos. Entretanto Tijerino afirmó: “En toda mi carrera cómo cronista deportivo que va por los 50 años, no existe un mejor ejemplo que Dennis Martínez, podemos discutir calidad deportiva, pero ejemplo no existe otro”.

La sorpresa de la tarde para todo el auditorio fue la video llamada a Dennis Martínez, quien estaba junto a su esposa Luz Marina y, el embajador Sullivan actuando como entrevistador, conversó desde la importancia de la sana competitividad, la ambición, honestidad hasta contar anécdotas deportivas como la del Juego Perfecto. La conclusión ocurrió entre preguntas de los jóvenes y niños al Presidente, poniéndolo una que otra vez con los pelos parados. Una presentación perfecta de un libro interesante por descubrir que entrega María López Vigil, apoyado por la Embajada Americana e impreso en Fondo Editorial.