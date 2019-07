Indias del Bóer iguala con Diosas de Managua la final de la Liga de Beisbol Femenina

Ante un llamativo público en el Estadio San Luis, el conjunto Indias del Bóer se impuso 12-11, en muerte súbita de ocho entradas, y 19-7, por nocaut en cinco entradas, a Diosas de Managua el domingo para nivelar la final de la Liga de Beisbol Femenina de Managua. La final seguirá el sábado, en el mismo estadio y dedicado a la pelotera Ana Moreno.

La final pactada a siete juegos se encuentra a dos juegos por bando ahora tras la reacción de Indias.

El primer duelo llegó empatado a una carrera en las siete entradas reglamentarias, y luego en el episodio ocho, ambos conjuntos empezaron con dos corredoras en base, y fue Indias que salió con la mano en alto.

En la loma, Tatiana Vega ganó el duelo y perdió Diana Vanegas. Wendy González se apuntó juego salvado.

Por Indias sobresalieron Yamileth Alemán (5-2) con una carrera impulsada y dos anotadas. Tatiana Vega (4-2) con dos carreras anotadas y una empujada. Judelci Vargas (3-2) con una carrera impulsada. Scarleth García (4-3). María Galagarza (3-2) con una empujada. Y por Diosas, Diana Vanegas (3-3) con dos carreras impulsadas y dos anotadas y Yomar Gómez con 4-2.

“A pesar que varias chavalas titulares no vinieron las que estuvieron en estos duelos jugaron con garra, es un gran mérito lo que han hecho hoy. Al ganar el primer juego eso levantó el ánimo de las chavalas, estamos buscando retener nuestra corona. Ellas siempre jugan con ánimo. Tenemos bastante barra, siempre que venimos al Estadio San Luis la gente nos apoya. La gente pregunta por el beisbol femenino, que dónde vamos a jugar. Xiomara López abrirá en la próxima jornada, quiero felicitarla porque dirigió el equipo para ganar esta doble jornada”, explicó el mánager de Indias, Efraín Avendaño, quien salió expulsado en el primer juego tras un fuerte reclamo, que le impidió dirigir el segundo juego.

Noqueadas

Tras ganar el primer partido, Indias se inspiró, no hubo manera de frenarlas, eso sumado a la caía del picheo de Diosas, que terminaron noquedas 19-7 en cinco entradas.

Wendy González ganó el partido. Perdió Diana Vanegas. Por Indias se destacaron Yamileth Alemán (4-2) con una carrera empujada, Kimberly Mayorga (4-3) con cuatro carreras impulsadas, Judelci Vargas (5-2) con una empujada, Teresa Munguía (4-2) con una impulsada. Por Diosas, Diana Vanegas se fue de 3-1 con dos carreras empujadas.

“Lo esencial es el picheo, pero lamentablemente se nos cayó, la pelota no estuvo hoy para nosotros. El primer juego lo peleamos, out por out, pero en el segundo juego se nos cayó también la defensa, estar en el terreno es duro, pero nosotros no vamos a bajar la guardia, no nos han ganado, nos empataron que es diferente. La gente vino y está viendo con sus mismos ojos la calidad de pelota que están jugando las muchachas. Aquí no ha ganado nadie todavía, no ha pasasdo nada aún, nadie es campeona aún”, expresó por su parte el mánager de Diosas, Carlos Silva.

Sigue la final y harán una recolecta

El quinto y sexto duelo será el sábado en el campo San Luis a las 9:00 a.m., cuyos juegos tendrán una tónica especial, pues se dedicará a Ana Moreno, jugadora de Diosas de Managua.

Si bien es cierto, la entrada al estadio San Luis no tiene ningún costo, se pedirá ayuda a los aficionados por una fuerte causa.

Moreno pasa por un problema de salud que requiere de atención inmediata, por lo que en la doble jornada habrá una alcancilla en donde los aficionados podrán aportar lo que puedan con dinero, de acuerdo a Joel Almendarez, vocero de la liga.

Moreno, originaria de Darío, Matagalpa, ha integrado varias selecciones de softbol, que le ha permitido cosechar varios trofeos.