El crédito para vehículo en Nicaragua comienza a reactivarse con severas condicionalidades a clientes. Leé las exigencias

Después de varios meses bloqueado, el crédito vehicular comienza a dar señales de reactivación en el Sistema Financiero Nacional. La acumulación excesiva de liquidez ha obligado a algunas instituciones bancarias y financieras a reabrir tímidamente los préstamos para vehículos, en un contexto de mayor desempleo y creciente riesgo de mora.

El retorno del crédito para compra de vehículos, sin embargo, llega en condiciones extremadamente exigentes: 40 por ciento de prima, cuando antes de la crisis era del 10 por ciento; tres años de plazo de pago como máximo, cuando antes era de hasta seis años; y con tasas de interés del 14 por ciento, cuando llegó a ubicarse hasta en ocho por ciento.

Por ahora solo un banco ya dio el paso de reabrir la línea de este tipo de financiamiento, pero se esperaría que otro dé el paso en el corto plazo. Además una entidad no bancaria también está dando este crédito en condiciones más accesibles.

Según fuentes vinculadas al sector distribuidor de vehículos no existe mucho optimismo de que la reactivación de este crédito en algunas entidades bancarias vaya a mejorar las ventas, no solo por las condiciones de los préstamos, sino por la crisis económica que aún no acaba de resolverse y las proyecciones de mayor desempleo y deterioro del poder adquisitivo.

“El crédito de los bancos se va a abrir pero muy poco, no va ser relevante y lo malo es porque los clientes están mal por la economía y por tanto no andan para comprar carros”, dijo una de las fuentes del sector distribuidor de vehículo, que pidió no ser citado.

La Fundación Nicaragüense para el Desarrollo Económico y Social (Funides) estima que el Producto Interno Bruto caiga este año entre 5.4 y 6.8 por ciento , una proyección que estaría en línea con la que maneja el Fondo Monetario Internacional (FMI) con un menos cinco por ciento. Detrás del escenario económico planteado por Funides hay una contracción del consumo de 5.2 por ciento.

Otra de las fuentes reconoce que los pocos bancos que se atreverán a abrir su línea de financiamiento para este bien escogerán con pinza a los clientes, “no será cualquiera”.

Al igual que la mayoría de las actividades económicas y comerciales, las empresas distribuidoras de automotores no pasan su mejor momento. Según el monitoreo de las actividades económicas divulgado en abril por Funides y el Consejo Superior de la Empresa Privada (Cosep) las ventas de automotores en los primeros dos meses de este año cayeron 75 por ciento.

Y aunque en el último reporte de Funides y Cosep no se incorporó al sector automotriz en cuanto a la evolución de sus ventas posterior al primer bimestre, LA PRENSA conoció que la tendencia de este año se mantiene en negativo, aunque en el último mes se notó una cierta mejoría.

Cae cartera de crédito

Las mismas cifras de la Superintendencia de Bancos y Otras Instituciones Financieras (Siboif) corrobora lo mal que anda este sector. Desde el estallido de la crisis política en abril del 2018, la cartera de crédito vehicular ha caído de 11,997 millones de córdobas hasta marzo del año pasado a 8,949 millones de córdobas hasta el primer trimestre de este año, es decir 25.40 por ciento menos.

El achicamiento real de la cartera vehicular de 3,028 millones de córdobas ha ocasionado que el número de préstamos también se reduzca drásticamente, pasando de 40,252 créditos activos a 33,832 en el periodo de análisis.

Es decir que en un año unos 6,420 préstamos vehiculares han salido del mercado, según datos consolidados publicados por la Siboif en su sitio electrónico.

El impacto de la crisis económica entre los vendedores de vehículos ha provocado que varios de estos cierren sucursales en los departamentos para concentrarse en Managua y reducir costos. La mayoría de estas empresas estarían sobreviviendo de los ingresos que generan los talleres y venta de repuestos que manejan.