Cinco consejos de reciclaje que puedes hacer desde tu casa y que seguramente aún no lo practicas

Si bien es cierto que el tema del reciclaje no es nuevo en Nicaragua, no todas las personas cuentan con un amplio conocimiento sobre ello y mucho menos, realizan prácticas amigables con el medio ambiente utilizando las tres “R”: reutilizar, reducir y reciclar.

Es por ello que ambientalistas, quienes trabajan en el cuido y preservación de los recursos naturales del país, presentan la campaña Vidrio por vidrio y comparten seis consejos sencillos y prácticos que se pueden realizar desde la comodidad de sus casas.

1- Evitar usar materiales tan dañinos como las bolsas plásticas. Cada vez que visite el súper o a la venta, lleve su propio bolsa echa de otro tipo de material que no sea plástico. Recuerde que ese tipo de plástico dura hasta 500 años en degradarse y es un alto contaminante para el Planeta Tierra.

2– Reutilice los materiales. Ejemplo son las mismas bolsas y los recipientes de plástico. Si en el súper le dieron cierta cantidad de ellas, no las desperdicie, guárdelo y reutilícelo en las próximas compras. En cuanto a los recipientes, puede darle otro uso al que originalmente tenían.

3- Recicle plástico, papel, vidrio y cartón. La mayoría de los tipos de plásticos pueden reciclarse en el país, a excepción de los envases negros y contaminados de aceite puesto que no se cuenta con la máquina adecuada para trabajarlo. Muchas familias usan platos, tazas y vasos de plásticos que una vez que se quiebran los tiran y los revuelven con la basura, sin saber que estos también pueden reciclarse como el papel. Si en su casa tiene revista, folletos, periódico u otro tipo de papel que no utiliza, no lo queme ni lo bote, recíclelo, al igual que el cartón. Este tipo de materiales es materia prima para personas que trabajan con artesanías.

4- Clasifique los residuos. Hay residuos peligrosos, no peligrosos, orgánicos y no orgánicos. Los desechos peligrosos, como los envases de veneno o insecticidas, no pueden revolverse con los demás porque contiene residuos altamente contaminante. “Si ese material lo revolvés con el que vas a utilizar para elaborar un nuevo producto estás en el riesgo de envenenarte”, dijo Bertoldo López, de la Cooperativa de desechos sólidos (Codesol).

Los residuos no peligrosos son aquellos que son contaminantes pero no representan un mayor peligro. Ejemplo, desechos de papel higiénico. López explicó que este tipo de desechos tiene un alto grado de contaminación si son quemados porque contiene bacteria y microbio. Lo recomendable es botarlo en una bolsa y dejarlo bien cerrado, o bien, desecharlo en la taza del inodoro.

Los residuos orgánicos son aquellos que se degradan naturalmente o con facilidad, como la cáscara de banano, hojas, etc. Los no orgánicos son los elaborados de metal, vidrio, bronce. “Cuando se hace la separación de estos residuos contribuís a mantener un grado de no contaminación a los materiales reciclables”, señaló López.

5- Use los residuos orgánicos como abono. Las cáscaras de las frutas, conchas de huevos y residuos degradables pueden ser utilizados como abono para su jardín o árbol frutal. “En su momento, se convierte en abono para las plantas y en vez de comprarlo, tenés un abono orgánico”, afirmó el ambientalista.

Campaña Vidrio por vidrio

La Feria Nacional de la Tierra y el movimiento Jóvenes Ambientalistas, en apoyo con el Grupo Vidriero Centroamericano (Vical), presentaron la mañana de este miércoles la campaña Vidrio por vidrio, con el objetivo de incentivar a las personas en la importancia del reciclaje de vidrio.

La dinámica de esta campaña es que las familias “limpien” sus casas del vidrio que no utilizan y lo depositen en la acopiadora Provinco, ubicada en Carretera Norte, el cual se encargará de canjear los desechos por un objeto de vidrio o cristal.

“Tenemos que hacer esa revolución del cambio por un planeta limpio, por una Nicaragua limpia, por una Managua limpia. Creemos que debemos asegurar la recuperación de los recursos naturales y proteger los escasos recursos que tenemos en el país, creemos en la reducción, reutilización y reciclaje, pero principalmente en el cambio de hábito de cada uno de nosotros”, expresó Roamir Manzanares, representante del movimiento Jóvenes Ambientalistas.

Nicaragua ocupa el cuarto lugar, a nivel centroamericano, en el tema de reciclaje de vidrio, por detrás de Guatemala, Costa Rica, Honduras. El promedio de recolección de vidrio por mes en el país es de 350 toneladas métricas, pero según Luis Conejo, representante de Vical, Nicaragua tiene los recursos para elevar esa cantidad y exportar más.

“Nicaragua debería de exportar mucho más vidrio para reciclar pero es falta de cultura e ideas de la necesidad urgente que hay de gestionar los residuos sólidos valorizables. Tenemos que dejar de ver todos los residuos como basura en una época donde la economía circular pretende ser el auge del momento”, manifestó Conejo.

La campaña Vidrio por vidrio será enfocada para los habitantes de Managua y pretende elevar la recolección de toneladas de vidrio para exportar.