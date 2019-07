Paramilitar que asesinó a estudiante brasileña no puede ser beneficiado con Ley de Amnistía, explican abogados

El paramilitar Pierson Gutiérrez Solís, quien confesó haber asesinado a la estudiante brasileña Rayneia Gabrielle Da Costa Lima Rocha, no es beneficiario de la Ley de Amnistía y lo que genera es impunidad, según explicaron los abogados de Acción Penal, quienes asumirán la representación de María José Da Costa, madre de la víctima.

“No puede ser beneficiado porque los hechos se dieron el 23 de julio, cuando ya no había tranques. Este hecho no se dio en medio de marchas ni protestas, por lo tanto son delitos comunes y no los cubre la ley. La resolución del Tribunal es ilegal, ilegítima”, expresó Boanerge Fornos, coordinador de Acción Penal .

Este martes 23 de julio, cuando se cumplía un año del asesinato de la joven, la sala penal uno del Tribunal de Apelaciones de Managua notificó un auto donde ordena el archivo de la causa contra Gutiérrez y la libertad del reo bajo la Ley de Amnistía.

El abogado penalista Elton Ortega explicó que los magistrados no debieron amnistiarlo porque el imputado no era un preso político, no estaba en la lista conciliada del Gobierno y Alianza Cívica que fue entregada al Comité Internacional de la Cruz Roja (CIRI).

“No estaba acusado o preso por haber protestado contra el gobierno, estaba preso porque cometió un delito común y no porque se estaba criminalizando algún acto de protesta realizado por él en contra del gobierno”, recalcó Fornos.

El expediente judicial registra también que este martes fue emitida la orden de libertad para Gutiérrez.

El peligro de esta resolución, según el colectivo de abogados, es que todo el que cometió delitos comunes en este período que comprende la Ley de Amnistía, puede invocar esta ley.