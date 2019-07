Estuvo preso 24 días por tirar papelillos azul y blanco en las calles de León

Francisco Balmaceda Salgado, de 47 años, originario de León, pasó 24 días preso de forma arbitraria en las cárceles de la estación policial de León, después de ser secuestrado el 29 de junio en su casa de habitación en el barrio San Sebastian de esa ciudad, ubicada en el occidente del país.

Balmaceda es un autoconvocado activo en las protestas contra el régimen de Daniel Ortega. Él participaba en las marchas desde abril de 2018 y realizaba pintas azul y blanco en las calles y tiraba papelillos color azul y blanco como una forma de protesta pacífica.

“Cuando llegaron a allanar mi vivienda, no me dijeron porqué. Simplemente me llevaron a la policía de León, donde pasé 24 días preso. Me golpearon por tres días, interrogándome. Me preguntaban quién patrocinaba la pintura y el papelillo, quién me daba dinero para comprarla. Les decía que nadie, que yo mismo, y me golpeaban más. Esta gente no entiende que ya no queremos a Daniel Ortega, y que para manifestarnos, no necesitamos que nos digan”, sostuvo Balmaceda.

Balmaceda contó también que pasó cinco días sin que le dieran alimentos y los otros reos comunes le regalaban de su comida. También le restringieron las visitas familiares.

Negaban información a familiares

“Cuando mi esposa llegaba a preguntar por mí, le decían que yo no estaba en lugar. De los 24 días detenidos nunca me llevaron a los juzgados, no me acusaron de nada y solo un día permitieron que mi esposa me mirara y me llevara alimentos”, relató el perjudicado que fue liberado el lunes 22 de julio.

El oficio de Balmaceda es pintor y rotulador. “De la misma forma que me llevaron de mi casa, sin decirme nada así mismo me soltaron a las 5:00 de la tarde, sin decirme nada”, dijo el autoconvocado.

Balmaceda recuerda que quienes lo golpeaban eran policías vestidos de civil. Durante el allanamiento se le robaron tres celulares, de su esposa, de él y el de su hija y cuando lo liberaron no se los entregaron.

Ahora se está practicando exámenes médicos porque de las golpizas quedó con dolor en el pecho. Además, ya interpuso su denuncia ante el Comité pro liberación de presos Políticos de Nicaragua.

En León esta semana, la policía también retuvo a mujeres por poner globos azul y blanco en sus casas.