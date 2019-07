Policías asedian a manifestantes en la Catedral de Matagalpa

Fuerzas especiales de la Policía Orteguista mantuvieron rodeada la catedral San Pedro Apóstol, en la ciudad de Matagalpa, al mediodía de este jueves 25 de julio, cuando un grupo de jóvenes realizó un piquete de protesta en conmemoración del reciente Día Nacional del Estudiante.

Los jóvenes estuvieron pocos minutos en el atrio del principal templo católico de la Diócesis de Matagalpa porque de inmediato llegaron varias patrullas, desde la unidad departamental de la Policía, que está a unos cien metros al sur de la iglesia.

Mientras transmitía en vivo para las redes sociales, un joven reportero de Radio Vos, quien solicitó mantener su nombre en reserva, fue agredido por simpatizantes del régimen.

Manifestantes se resguardan en la Catedral

Cuando la PO llegó al atrio de la catedral, los manifestantes se introdujeron al templo y el reportero se mantuvo transmitiendo el despliegue policial. Sin embargo, una mujer se acercó y le arrebató el celular con el que transmitía.

“Intenté agarrarla, pero ella lo lanzó a unos cinco metros y cuando quise recogerlo, otro simpatizante del gobierno me dijo palabras soeces y me dio un golpe y rasguñó acá (en la espalda) y otro simpatizante de ellos mismos me dio otro golpe en la espalda”, relató el periodista, quien tuvo que correr a refugiarse a la catedral.

La agresión y robo ocurrió frente a los policías que nada hicieron para evitarlo, contó el joven reportero.

Simpatizantes del gobierno se mantenían alrededor de la catedral y las fuerzas especiales de la PO permanecían frente al atrio y en los laterales norte y sur del templo.

Al igual que en Matagalpa, en Managua cientos de agentes han reprimido las manifestacione que se han realizado en diferentes puntos de la capital.