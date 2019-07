Bartel López y Metapán buscan empatar la final de la LMB en El Salvador

HOY

Este jueves (7:30 p.m.), el nicaragüense Bartel López y su equipo Metapán aprovecharán que jugarán en casa para buscar como nivelar con Santa Tecla la final de Apertura 2019 de la Liga Mayor de Baloncesto (LMB) en El Salvador cuando se dispute el segundo duelo en Metapán.

La final, pactada a cinco juegos, favorece a Santa Tecla (1-0), luego de ganar 80-69 el primer duelo el martes 23 de julio.

En el primer cuarto de tiempo, Santa Tecla se impuso 17-10, pero luego Metapán logró empatar las acciones en el segundo tiempo 17-17. Tras el descanso, Metapán aceleró su ritmo para ganar el tercer cuarto 27-15, pero luego los tecleños se agigantaron y ripostaron con 31-15 para sellar su victoria.

“Creo que hemos hecho un buen partido, hubo momentos que fueron favorables. Sabíamos que iba a ser un partido luchado (peleado) y con mucha intensidad y con una defensa al límite. En el tecer cuarto estuvimos adelante en el marcador y bueno al final, nos pasó factura la presión para salir adelante en el marcador”, explicó el español José Dámaso, entrenador de Metapán al sitio de Facebook Video Deportes El Salvador.

El cubano Oreste Torres se cargó de falta temprano y Metapán debió resolver. Fue una gran pérdida sin duda por el aporte y experiencia “Nos perjudicó bastante la salida de Oreste”, señaló Dámaso. Oreste jugó solo 29:30 minutos.

Por Metapán, Bartel aportó 14 puntos, una asistencia, 21 rebotes y propinó 10 tapones. El nica jugó los 4o minutos. El estadounidense Christopher Blake fue el máximo anotador con 25 puntos, tres asistencias y ocho rebotes. Martín Velásquez aportó ocho puntos, Oreste siete y José Colorado cinco.

“Ellos ganaron meritoriamente el partido, nos queda aprender de los errores e intentar ser mejor en casa. Físicamente y mentalmente creo ellos estaban más preparados que nosotros, apenas hemos tenido 24 horas para preparar este partido, pero gracias a Dios lo que tenenemos es una sobrecarga pero físicamente están bien los jugadores, durante toda la temporada el equipo ha entrenado doble sesión”, contó el español.

Y es que Metapán apenas finalizó su semifinal el domingo, pues debió jugar los cinco partidos para eliminar a Brujos de Izalco, en tanto, Santa Tecla despachó una semana antes a Quezaltepeque por barrida en tres partidos.

Por Santa Tecla, Lisvan Valdéz aportó 26 puntos, Yuniskel Molina 22, Carlos Arias 15 y su hermano, Alejandro ocho.

“Lógicamente tenemos que hacer ajustes en las defensas, hay que prepararlas, hacerlas más fuertes y no desesperarse también, jugar con tranquilidad que fue lo que nos faltó en los últimos minutos del primer juego. A los jugadores les he dicho que se puede ganar, que no podemos sentirnos inferiores a nadie, que ellos también nos tienen respeto, defendieron bien su localía y ahora vamos a nuestra casa”, finalizó Dámaso.

