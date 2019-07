A$AP Rocky, el rapero acusado de asalto en Suecia al que Trump se ofreció a ayudar

El rapero estadounidense A$AP Rocky fue acusado de asalto en Suecia y permanecerá bajo custodia hasta que se lleve a cabo el juicio, cuya fecha aún no fue fijada.

El rapero, nacido en el Harlem neoyorquino y cuyo nombre real es Rakim Mayers, fue arrestado en Estocolmo a principios de julio tras una pelea callejera que fue capturada en video.

A$AP, quien se dio a conocer al público en 2011 con el lanzamiento del tema Live Love A$AP, tiene varios discos de platino y ha sido nominado dos veces a los Grammy, afirmó que había actuado en defensa propia contra unos hombres que estaban siguiendo a su grupo.

La fiscalía sueca, sin embargo, consideró que se había cometido un delito, a pesar de los reclamos de autodefensa y provocación, después de “estudiar los videos disponibles para la investigación”.

A$AP Rocky, de 30 años, fue arrestado el 3 de julio tras el presunto asalto, que tuvo lugar el 30 de junio.

Un video publicado en línea parece mostrarle golpeando a otro hombre en la calle.

En los videos publicados más tarde en la cuenta de Instagram del rapero, él y las personas que le acompañaban le dicen en repetidas ocasiones a un par de hombres que dejen de seguirlos.

Uno de esos hombres acusó al grupo de romperle los auriculares.

“No conocemos a estos muchachos y no queríamos problemas. Nos siguieron durante cuatro bloques”, escribió A$AP Rocky en la descripción del primer video.

En un segundo video, acusó a uno de los hombres de golpear a su guardia de seguridad “en la cara con auriculares”.

Inicialmente había dos presuntas víctimas, pero el fiscal retiró uno de los casos debido a la falta de pruebas.

La declaración de la presunta víctima fue apoyada por declaraciones de testigos, agregó la fiscalía.

Otros dos hombres arrestados con el rapero también fueron acusados ​​de asalto.

A$AP Rocky estaba en Estocolmo para actuar en el festival Smash, pero pasó el último mes en la prisión de Kronoberg mientras se investigaba el presunto asalto.

Su detención atrajo la atención del presidente de Estados Unidos, Donald Trump.

“Llamaré al muy talentoso primer ministro de Suecia para ver qué podemos hacer para ayudar a A$AP Rocky”, tuiteó el viernes desde el Air Force One, quien dijo que el también rapero Kanye West y su esposa Kim Kardashian le pidieron intervenir. “¡Hay tanta gente que querría ver esto rápidamente resuelto!”.

Un día después y por la misma vía, el presidente anunció haber hablado ya con su homólogo sueco.

Just had a very good call with @SwedishPM Stefan Löfven who assured me that American citizen A$AP Rocky will be treated fairly. Likewise, I assured him that A$AP was not a flight risk and offered to personally vouch for his bail, or an alternative….

— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) July 20, 2019