Cuatro escándalos provocados por filtraciones de mensajes que han derivado en renuncias

La noche del miércoles se conoció la renuncia del gobernador de Puerto Rico, Ricardo Roselló, tras 12 días de protestas luego que se filtraran chats en los que participó el funcionario con mensajes misóginos y homofóbicos. Pero Roselló no ha sido el único dirigente que se ha visto implicado en estas filtraciones.

Kevin Tsujihara se vio obligado a renunciar a la presidencia de Warner Bros en marzo de 2019; el vicecanciller de Austria renunció en mayo; Kim Darroch dimitió como embajador de Reino Unido en Estados Unidos en julio de este año… Todos ellos se vieron involucrados en escándalos sexuales, comentarios sexistas y hasta en casos de corrupción que salieron a luz pública gracias a mensajes de texto, videos y documentos que fueron filtrados a medios de comunicación que se encargaron de difundir la información.

El caso del presidente de Warner Bros

Kevin Tsujihara, de 54 años, renunció a su puesto como presidente y CEO de Warner Bros Entertainment el pasado 18 de marzo. Una semana antes se habían filtrado una serie de mensajes de texto y grabaciones de Tsujihara con la actriz de 21 años, Charlotte Kirk, con quien sostuvo relaciones sexuales durante tres años a cambio de compensarla con papeles en grandes cintas como How to Be Single (2016) y Ocean’s 8 (2018).

En sustitución de Tsujihara, Warner Bros nombró a Ann Sarnoff, quien se convirtió en la primera presidenta ejecutiva en la historia.

Vicecanciller de Austria dimite por aceptar “favores” de Rusia

El vicecanciller austriaco, Heinz-Christian Strache, dejó su cargo el 18 de mayo después de que se filtrara un video en el que aparece junto a una joven rusa a quien ofrece contratos estatales y promete ayudarle para comprar el Kronenzeitung, el diario más influyente de Austria, a cambio de recibir donaciones millonarias para su partido, el ultraderechista Partido Liberal (FPÖ).

Tras la difusión del video, grabado en julio de 2017, la coalición de FPÖ y el Partido Popular (ÖVP), del canciller Sebastian Kurz, se debilitó, por lo que Strache tuvo que renunciar a la vicencancillería y admitió haber cometido un “error”.

Embajador británico renuncia por insultos a Trump

“Realmente no creemos que esta administración vaya a ser sustancialmente más normal, menos disfuncional, menos impredecible, menos dividida en facciones, menos diplomáticamente torpe e inepta“, cita un mensaje del entonces embajador de Reino Unido en Washington, Sir Kim Darroch, sobre la administración del mandatario estadounidense, Donald Trump, lo que le valió su renuncia.

El mensaje fue filtrado al diario estadounidense Daily Mail, quien se encargó de difundirlo y, ante la noticia, el mandatario estadounidense reaccionó en Twitter y aseguró que “no somos grandes fans de ese hombre (Darroch) y él no ha servido bien al Reino Unido”. Pese a que el embajador contó con el apoyo de la exprimera ministra británica, Theresa May, este terminó dejando el cargo.

El caso “chatgate” de Puerto Rico

El pasado sábado 13 de julio fueron publicados una serie de mensajes de Telegram en el que el exgobernador de Puerto Rico, Ricardo Roselló y otras 11 personas hacían comentarios homofóbicos, misóginos o insultantes contra personalidades como el cantante Ricky Martin.

La conversación, de 889 páginas de mensajes y filtrada al Centro de Periodismo Investigativo, generó un escándalo político en la “Isla del Encanto” que derivó en protestas ciudadanas lideradas por varios famosos que exigían la dimisión inmediata de Roselló como gobernador de Puerto Rico.

Entre los artistas que lideraban las protestas están Ricky Martin, Residente, Bad Bunny y Daddy Yankee. Este miércoles, Roselló no soportó más la presión ciudadana y anunció, en horas de la noche, haber acogido el reclamo ciudadano de su renuncia “con el más alto grado de humildad”.