Estudiantes presentan recurso de revisión por prohibición de la marcha por parte de la Policía

Estudiantes universitarios y ciudadanos presentaron esta mañana un recurso de revisión contra la resolución emitida por la Policía, en la que prohíbe la marcha “Somos estudiantes, no delincuentes “, en conmemoración a los estudiantes asesinados durante las protestas ciudadanas iniciadas en 2018.

El documento fue recibido y esperan que le den trámite, expresó la abogada Yonarqui Martínez, quien dio acompañamiento legal a los jóvenes.

Según Martínez, la Policía en su resolución no detalla en base a qué artículo constitucional prohíbe la marcha. Además señaló a jóvenes de delincuentes sin individualizar los posibles antecedentes penales, lo que queda en el aire sin asidero legal.

Además esa resolución viola el derecho constitucional de manifestación pública contemplado en el artículo 54 de dicha Carta Magna, donde se reconoce el derecho de concentración, manifestación y movilización pública.

“No puede haber desigualdad. Si los del Gobierno marchan en paz por qué el pueblo no. Necesitamos seguridad que no los vayan a apresar”, dijo Martínez.

Mientras tanto, el trayecto en el que se pretende realizar la marcha está tomado por policías orteguistas con técnica canina.