Francisco Larios comparte poemas sobre la paz y la guerra de su libro inédito "Parece una república”

El poeta nicaragüense Francisco Larios comparte esta selección de poemas: “País”, “Combate urbano”, “Apocalípsis”, “Esfinge” y otros sin títulos, los que ofrecen su visión en pocas palabras sobre la crisis sociopolítica de Nicaragua; así sobre la guerra, la paz, la religión, lo existencial.

Estos y otros poemas que escribió en los últimos años, cargados de imágenes y simbolismos, también tratan otros asuntos sobre el Estado y los ciudadanos en su relación con el poder y el exilio; y formarán parte de su nuevo libro “Parece una república”, reveló el poeta.

Será publicado bajo el sello katakana editores y se sumará a la lista de títulos de la Colección Péndulo Nagari.

Larios es autor de “Cada Sol Repetido” (2010); y de los poemarios bilingües, “Astronomía de un sueño (Astronomy of a Dream, 2003); y “La red ante los ojos (The net in sight 2015).

En su faceta de traductor destaca la publicación del español al inglés del libro “El soldado desconocido de Salomón de la Selva (The Unknown Soldier)” y del poemario “Memoria desplomada (The traps of memory)” de Marina Moncada, ambos escritores nicaragüenses.

Asimismo tradujo del inglés al español versos de 109 poetas de varias nacionalidades que publicó en la antología “Los hijos de Whitman.Poesía norteamericana del siglo XXI”.

Dejamos esta selección del poemario inédito “Parece una república”:

País

un país dura un minuto;

en cambio las raíces

nunca acaban de hundirse, roban

a la lengua cualquier dulce, dejan

zumbidos en el alma que uno trata

de acallar con otras voces

Combate urbano

Cuando una bala avance entre dos cuerpos

y ciertos labios busquen, ¿cómo

te verás de pelo suelto, policía-muchacha?

Helénica, olmeca, rebelde,

sojuzgada tigresa de harén, reina incógnita,

ya que no queda espacio para amor sin violencia

te escupo a besos

por el hijo que espera sin saberlo en la casa bochorno

y porque me pregunto

si el estallido cesará en la memoria

de tus fecundos ojos.

Todavía no nos habla el emperador;

la emperatriz no pide cuentas;

hay tiempo por delante para

nuevas batallas.

Moriremos los dos y alguna

página blanca hará referencia

a tu historia y la mía,

como si de estatuaria se tratase

y un placer nos hiciese posar

con esta solemnidad pesada

en nuestras almas.

La paz gana

una escaramuza

Un fusil

carga

una muchacha.

Una muchacha

carga

un tanque.

Un fusil escapa.

Una guerra

muere aplastada

por una muchacha.

Leo los labios de Rimbaud

murmurar

lesfloraisons lépreuses des view murs,

decido guardar

todos mis libros,

dejar de escribir

Pues vale la pena pensar

en floraciones leprosas

de muros ancianos.

Bellos son, ¿no es cierto?

muros que mueren de esperanza tantos siglos,

todavía

¿quién es la piedra ahora?

Apocalípsis

No desate el hombre

lo que la vida atare

con el hilo sarcástico

que teje

fronteras

y generaciones;

que pone rostros rubios

sobre pieles morenas,

sonrisas

entre malas intenciones.

vano es cada

intento de corte; el arco ha de

entre

cielo y maldades completarse.

el ermitaño, su paz a bacanales;

en un país lejano

poetiza el enviado del mal,

oraciones

Amén, murmura

No desate

Ya su momento habrá.

Amén – los cardenales.

Comprensión de la cebolla

calladamente la cebolla almacena

múltiples mundos, lágrimas cortas, espera

los tajos eventuales del hambriento; guarda

aquellos mediodías

que corrían sin tiempo, indiferentes

al fogón, al mercado, a los cubiertos

No es fácil verla sin pensar en fortalezas de seda

¿quién dice que es inmóvil y no siente?

Una ausencia encendida le sucede

Esfinge

y como siempre, la duda,

dos puntos de partida,

el espejo

bifurcándose,

la espalda

hecha dos alas;

en la esquina

el vórtice agrietándose

como una ameba,

nubes chocando,

el trueno

desgarrándose

del rayo

mi gran consuelo: el tiempo

mata

caemos,

pero yo podré vengarme

de esta manera