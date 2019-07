Liga Superior de Baloncesto se prevé más equilibrada

Da la impresión que los quintetos se pusieron de acuerdo —pero no fue así— para repartirse los jugadores nacionales y apostaron por al menos un extranjero de calidad reconocida. Cada uno de los seis equipos cuenta con al menos un seleccionado, más otros con roce en diferentes ligas, y foráneos probados dando mucha competitividad a la II Liga Superior de Baloncesto (LSB).

El Polideportivo Alexis Argüello inaugurará este sábado —habrá tres partidos desde las 2:00 p.m.— un torneo que se perfila atractivo por el equilibrio teórico presentado en las nóminas. Quizás el único conjunto que puede anular los pronósticos es el actual campeón, Real Estelí, que se espera marque diferencia al contar con el técnico puertorriqueño Ángel Rosario —el único extranjero—, más los mejores jugadores nacionales del momento: el gigante Bartel López y Jared Ruiz.

Carlos González, Manuel McKenzie, Esmilder Rojas, Jonathan Martínez y Armando Martínez son capaces de decidir solos un partido y estarán a disposición del Estelí, más el complemento de Milton Hernández, José Reyes y Argel Salazar.

Pueden rugir

Los Leones y la nueva franquicia, Indígenas de Matagalpa, apuntan a protagonizar una disputa muy igualada como segunda fuerza al subcampeón Brumas de Jinotega, que cuenta con una base sólida con los hermanos Cacho, Dalton y Dayton, Michael Moreno, y el norteamericano Quinton Doggett, quien tiene buena reputación en el baloncesto nica, pero el quinteto no posee cambios de garantías para mantener el ritmo o arrebatar los partidos. La duda son los puertorriqueños Owens Kelly y Evander Ortiz.

Denzel Moody, Danny Gómez, Róger Muñoz, Nelson Davis, Alfredo Borge, Romario Ponce, el dominicano Xavier de La Rosa, más los puertorriqueños Xavier Zambrana y Jonathan Ocasio integran un núcleo sólido para las aspiraciones de los Leones, que de la mano de Ángel Mallona pretenden recuperar protagonismo con el apoyo de algunos jugadores en crecimiento.

Los Indígenas de Matagalpa anunciaron a Vansdell Thomas, quien será su principal referente, junto al dominicano Miguel Almonte, más los puertorriqueños Ryann Abraham y Rubén Arroyo, a quienes el técnico Jimmy Smith les puede sacar lo mejor a cada uno y complementarlo con la experiencia de Byron Castillo, Daniel Tenorio, Raúl Mendoza, Ervin Rocha y Walter Tijerino.

Jugador decisivo

El norteamericano Timothy Jackson, el máximo anotador de la última LSB, está llamado a comandar la Costa Caribe, que puede dar más batalla esta vez al contar con el cubano William Lewis, más Sharlon Hodgson, de los mejores armados del país, y Windell Sloan, un jugador decisivo cuando está en su máximo nivel.

Los caribeños serán un quinteto fuerte porque contarán con Fritz Cox , Troy Humphreys, Franklin Omier, Marvin Omier, Sharlon Hodgson, Gregory Smith, Jensen Campbell y Julio González, todos jugadores fogueados en el baloncesto nacional, que harán complicada la toma decisión para entrar al entrenador Chester Linarte, quien contará con la ayuda del experimentado Edwin Valdivia.

El entrenador Félix Selva tendrá un llamativo reto: hacer brillar a jóvenes como Eduardo Amaya, entre otros, en el Jass, un quinteto que promete pelear cada punto y provocar complicaciones con el sudafricano Pieter Prisloo, el puertorriqueño José Ortiz, el norteamericano Keyon Hilton, y los nacionales de mayor experiencia Giovanny Umaña y Moses Malone.

Calendario

Sábado: 2:00 p.m., Costa Caribe vs. Jass, 4:00 p.m., Leones vs. Matagalpa y 6:30 p.m., Real Estelí vs. Jinotega. Todos en el Polideportivo Alexis Argüello, que tendrá entrada gratuita. El domingo, en el mismo escenario, se enfrenta Jass vs. Leones a las 5:00 p.m.

Jugadores a seguir en LSB: Bartel López, Jared Ruiz, Timothy Jackson, Xavier de la Rosa, Sharlon Hodgson, Vansdell Thomas, los hermanos Cacho: Dalton Dayton.