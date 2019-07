Jorge Bucardo sorteará a Puerto Rico en los Juegos Panamericanos de Lima

Luego de su última práctica ayer, Jorge Bucardo y Fidencio Flores fueron confirmados para abrir ante Puerto Rico y República Dominicana, respectivamente, el martes y miércoles venidero, en los Juegos Panamericanos de Lima, Perú.

“Es un gran reto, pero eso se debe al buen trabajo que he venido haciendo. Estoy con la mente positiva y con ganas de hacer un buen trabajo. A Puerto Rico le tiré cinco entradas. Creo que no estamos lejos de conseguir una medalla, el equipo hizo buenos trabajos en los fogueos con Puerto Rico y Cuba”, dijo Bucardo ayer en el abanderamiento oficial de los atletas pinoleros que competirán en los Juegos Panamericanos.

El zurdo y exgrandes ligas Giovanni Soto abrirá el primer juego por Puerto Rico ante los nicas.

“Se siente bien ser el primer abridor y estoy listo para ese juego, voy a dar el ciento por ciento, se que podemos ganar ese juego. Me han dicho que Nicaragua es un equipo agresivo con las rectas, tengo que pichar bien inteligente, se como picharles a equipos así pues he enfrentado a equipos de esa manera en ligas independientes y he mejorado mi velocidad”, explicó Soto al sitio de Facebook Equipo Nacional de Puerto Rico.

Luego de retar a Puerto Rico y Dominicana, el 1 de agosto, Nicaragua chocará con Perú.

Para clasificar a la siguiente ronda, Nicaragua debe ganar al menos dos juegos.

“Ninguno de los rivales son fáciles, pero Nicaragua ha hecho un buen trabajo en los entrenamientos y además en sus juegos de fogueo con Puerto Rico y Cuba”, expresó en tanto Nemesio Porras, presidente de la Federación Nicaragüense de Beisbol Asociada (Feniba).

Abanderadas

La laureada Dalila Rugama fue la encargada de recibir la bandera azul y blanco en representación de los atletas nicas convencionales para los Juegos Panamericanos y Parapanamericanos en Lima.

“Me siento orgullosa y contenta de recibir la bandera en nombre de todos los atletas y como en toda competencia trataré de dar lo mejor”, expresó Dalila

Otra delegación deportiva (5) que fue abanderada ayer es la que competirá en los Juegos Parapanamericanos en Lima, Perú, a finales de agosto y para eso, Akira López fue la elegida de recibir el pabellón nacional.

“Me siento agradecida con Dios, mi profesor Santos Treminio y mi abuelita por recibir la bandera. Estoy muy emocionada, estoy lista para correr, a los nicaragüenses les digo que nos apoyen”, expresó Akira con ayuda de su abuelita Carmen Moraga, quien se mostró orgullosa a la vez por tan distinción a su nieta.

En la ceremonia de abanderamiento también estuvieron los atletas de remo y taekwondo. Todos manifestaron sentirse listos y ansiosos de competir tras meses de entrenamientos.