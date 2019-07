Guatemala firma acuerdo con Estados Unidos y acepta ser el tercer país seguro para solicitantes de asilo

Guatemala cedió ante las presiones de Estados Unidos y aceptó ser el tercer país seguro tras firmar un acuerdo este viernes luego de que el presidente Donald Trump amenazara al país centroamericano con aranceles para lograr alcanzar un acuerdo migratorio.

La portavoz de la Casa Blanca indicó que a partir de ahora Guatemala será considerado un tercer país seguro, donde los migrantes podrán hacer su solicitud de asilo.

.@realDonaldTrump: The United States and Guatemala have reached an agreement on asylum. The agreement was just signed in the Oval Office.

— The White House (@WhiteHouse) July 26, 2019