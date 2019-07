Niños y jóvenes con innovadoras propuestas a base de robótica

Un robot reemplazando los bombillos de un edificio y un autobús llevando a los niños a la escuela sin necesidad de un conductor fueron algunas de las demostraciones dinámicas que niños y jóvenes estudiantes presentaron durante el Open House realizado recientemente en un hotel capitalino para dar a conocer los beneficios e impacto de la robótica educativa en Nicaragua.

Las demostraciones forman parte de los retos que los estudiantes presentarán en la Tercera Olimpiada Nacional de Robótica a realizarse el próximo 7 de septiembre en el Colegio Lincoln y sus propuestas responden al tema Ciudades inteligentes.

Earl Josue Martínez Rugama, coach del equipo de la categoría Junior de la Unicit que está desarrollando el reto Alumbrado inteligente, indicó que los jóvenes ya tienen listos la mayoría de los prototipos y están trabajando en el diseño digital, que lleva los prototipos a un programa virtual.

Martínez considera que la robótica tiene un gran potencial y a través de la misma se les muestra a los niños y jóvenes algo completamente diferente a la forma tradicional de educación.

El proyecto de autobus inteligente está a cargo de un equipo de niños de la Escuela Ceiba, de León, que competirán en la categoría We Do, conformada por niños de seis años. Su Coach, Elder Soto, considera muy importante incorporar estas herramientas y a través de ellas lograr que niños de seis años aprendan conceptos de fuerza, engranaje, motores, hacer modelos a escala de tractores, cosechadoras, limpiadoras, entre otros. “No me puedo ni imaginar lo que podrán lograr o hacer cuando tengan estructuras más reales, van a cambiar el futuro y el trabajo de Nicaragua, no me cabe la menor duda”, dijo.

“Es necesario tener presente que la revolución digital 4.0 está dominando el mundo y al margen de nuestra situación país, este es el momento de comenzar a construir en Nicaragua las bases de un futuro más provechoso y brindar a nuestros niños y jóvenes herramientas para desarrollar habilidades”, indicaron representantes de Comtech, empresa que desde el año 2016 ha desarrollado el programa Robótica educativa en todo el país, a través de alianzas con instituciones privadas y organismos no gubernamentales.

Esta iniciativa ha permitido un amplio impacto en capacitación a 900 docentes que a su vez tienen un alcance de 27 mil estudiantes a nivel nacional. Asimismo, la robótica educativa brinda un impacto positivo en el desarrollo de habilidades, educación, integración, ambiental y muchos puntos que son parte de los Objetivos de Desarrollo Sostenible que para 2030 ha fijado la Organización de Naciones Unidas.

Soto comentó que el apoyo de la empresa privada es fundamental porque en esos niños tienen a sus futuros colaboradores, capaces de innovar para las compañías. “La empresa privada debe volver su mirada hacia esta educación y poder invertir en ella”, manifestó.