Cómo es el Mundial de Fortnite, el torneo en el que la mayoría de participantes tiene menos de 16 años y el ganador se llevará US$3 millones

La final de la Copa del Mundo de Fortnite se jugará en Nueva York y quien la gane se llevará más dinero que Simona Halep y Novak Djokovic cuando se coronaron campeones en Wimbledon.

Durante más de 10 semanas de competencia en línea, 40 millones de jugadores intentaron clasificar al torneo del videojuego, pero solo 100 finalistas tienen la oportunidad de ganar el premio de US$3 millones en el estadio Arthur Ashe, ubicado en el parque Flushing Meadows, en Nueva York, desde este viernes hasta el domingo.

El monto acumulado de todos los premios asciende a US$30 millones, el más cuantioso de todos los eventos deportivos electrónicos.

El subcampeón, el tercer y cuarto puesto, se convertirán en millonarios y todos los finalistas se llevarán al menos US$50.000.

El británico Benjy Fish, que juega como Benjyfishy, dijo que su clasificación es resultado de ocho horas diarias de práctica durante los últimos cinco meses.

Si gana, el joven de 15 años planea comprar una casa para su familia. Pero admite que está nervioso.

“Nunca antes había estado en un escenario tan grande como ese”, dijo.

“Solo he jugado en mi habitación, así que será diferente, pero tengo mucha confianza porque he estado entrenando mucho. Durante las últimas dos semanas, he entrenado alrededor de 12 horas cada día”, contó.

“He jugado al menos 8 o 10 horas al día durante meses”

Kyle Jackson, de 14 años, ha sido jugador profesional desde los 13 años.

“Es mucho más serio de lo que la gente piensa”, dijo el joven, que juega Fortnite con el nombre de Mongraal.

“Me costó mucho trabajo clasificar, así que no es solo jugar el juego por diversión. He jugado al menos 8 o 10 horas al día durante meses consecutivos para estar aquí”, agregó.

La final reunirá a jugadores de más de 30 países.

Se ha establecido un escenario de dos niveles con círculos de computadoras.

Cada jugador podrá usar la misma configuración que usa en su casa, con el mismo ratón y teclado o controlador al que están acostumbrados.

Decenas de miles de fanáticos llenarán el estadio Arthur Ashe, que suele ser sede del Abierto de Tenis de EE.UU., y se espera que millones más sigan la final en línea.

El evento también marca el segundo aniversario del lanzamiento del modo Battle Royale de Fortnite.

Algunos favoritos

El videojuego cuenta con 250 millones de usuarios y podría decirse que es el más popular del mundo.

Consiste en 100 jugadores siendo abandonados en una isla donde tendrán que hallar armas, construir estructuras y eliminarse el uno al otro hasta que haya un ganador.

De este torneo saldrá el primer campeón mundial de Fortnite y hay alrededor de 30 jugadores que se perfilan como posibles ganadores.

Turner Tenney, de 22 años, es uno de los nombres más voceados. Conocido en línea como Tfue, tiene más de 11 millones de seguidores en YouTube y 6,6 millones en el sitio de juegos Twitch.

Sin embargo, la competencia para llegar a la final ha sido feroz y el jugador más famoso de Fortnite, Ninja, no pudo clasificarse. Tampoco hay mujeres finalistas, la mayoría son niños menores de 16 años.

Pero no solo habrá un campeón en solitario, sino que durante el fin de semana también se desarrollará un torneo de dúos igualmente competitivo. Cincuenta equipos lucharán por superar, construir y derrotarse entre sí para poder repartirse con su pareja un premio de US$3 millones.

Benjy Fish es uno de los 18 jugadores que participa en ambas modalidades.

And here’s the big prize (plus they win $3m….) #FortniteWorldCup pic.twitter.com/Ph2IsuK8Dt — Joe Tidy (@joetidy) July 25, 2019

Su compañero, Martin Foss Anderson, que en el juego se hace llamar MrSavage, se convertirá en su rival el domingo, ya que ambos también compiten por el título en solitario. El joven noruego de 14 años tiene todo un equipo trabajando con él: un coordinador de redes sociales, un gerente y entrenadores físicos y mentales.

Dice que no está nervioso porque está acostumbrado a transmitir sus jugadas frente a grandes audiencias.

“Ser campeón del mundo estaría muy bien. Por eso juego en competencias, para ganar”, agrega el adolescente.

Un hito para los deportes electrónicos

El torneo es parte de una iniciativa de Epic Games, la compañía detrás de Fortnite, para entrar en la creciente industria de los deportes electrónicos o e-sports.

Según un informe reciente de los analistas Newzoo, 2019 marca un hito importante para el mercado mundial de los deportes electrónicos, que por primera vez superará los US$1.000 millones en ingresos. La mayoría provendrá del patrocinio y de los derechos de uso.

Los investigadores predicen que las audiencias mundiales de deportes electrónicos aumentarán a 453,8 millones en todo el mundo este año.

Epic ya revolvió el mundo de los deportes electrónicos en 2018, cuando anunció que otorgaría US$100 millones en premios a través de sus competiciones anuales, superando así a todos los demás torneos de juegos. En 2019 lo volvió a hacer y rompió el récord ofrecer un premio de US$30 millones en un solo evento.

Esto se da a la vez que algunos en la industria sugieren que el juego puede haber alcanzado su punto máximo. Aunque aún es increíblemente popular para jugadores y espectadores, otros títulos como Apex Legends están atrayendo a los jugadores.

Jugar en Fortnite es gratuito, pero el juego tiene artículos a la venta como ciertos personajes y otras novedades, y se estima hace que la compañía gana gracias a ellos cientos de millones de dólares al mes.

Sin embargo, el estatus de la Copa del Mundo de Fortnite como el mayor conjunto de premios no durará mucho.

El noveno torneo anual de DOTA 2, The International, se realizará en Shanghái el próximo mes y parece que otorgará US$30,2 millones en premios, después de que los fanáticos comenzaran una campaña para recaudar más dinero.