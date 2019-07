Sub-15 enfrentará rivales accesibles en el Campeonato de Concacaf

El 2 de agosto agosto viajará a Estados Unidos la Selección de Futbol Sub-15 para disputar el Campeonato de Concacaf, que se realizará del 4 al 11 del próximo mes en Bradenton, Florida. El conjunto nacional, bajo la dirección de Jaime Ruiz, topará contra rivales caribeños, todos accesibles en teoría para avanzar a la siguiente fase.

La Azul y Blanco quedó la División Dos, que la integran las selecciones del puesto 15 al 30 del ranking de la Concacaf. La División Uno están las primeras 14 y la División Tres las últimas 10 de las 39 selecciones regionales participantes, más Israel, Portugal y Eslovenia que llegan como invitadas.

En cuatro grupos de cuatro selecciones está dividida la División Dos y los nicas quedaron en el E junto a Guyana, su rival de debut el 5 de agosto a las 7:00 a.m., Islas Caimán el 6 de agosto a las 7:00 a.m., Bahamas el 8 de agosto a las 9:00 a.m. Todos los partidos en la Academia IMG.

Las expectativas

Los líderes de los grupos en cada división jugarán semifinal y final para determinar al campeón, mientras los segundos, terceros y cuatros lugares jugarán un partido adicional entre ellos para determinar posiciones. Se espera que la Azul y Blanco domina su sector, aunque tampoco será fácil.

El conjunto nica terminó tercera del grupo D en la edición 2017. En el duelo para definir posiciones doblegó 3-1 a Bermudas, del C, con triplete de Josué Solís. Los nacionales, que debutaron en el torneo en esa ocasión, abrieron con derrota 1-0 ante Haití, después cayeron 3-0 contra Dominicana y ganaron 1-0 al campeón Curacao.

La nota de prensa de Concacaf no especifica si los campeones de las divisiones se enfrentarán entre ellos, aunque se descarta debido a la diferencias futbolísticas en cada uno.

Las otras divisiones

Los otros grupos de la División Dos quedaron conformados de la siguiente manera: el F están Dominicana, Puerto Rico, Granada y Martinica. En el G Santa Lucía, San Cristóbal y Nieves, Israel y Belice. En el H Bermuda, Antigua y Barbuda, Aruba y San Vicente y las Granadinas.

Mientras la División Uno están los más fuertes de la Concacaf: grupo A con México, Panamá, Trinidad y Tobago y Curacao. El B Estados Unidos, Haití, Guatemala y Surinam. El C Canadá, El Salvador, Eslovenia y Guadalupe. El D Costa Rica, Jamaica, Portugal y Barbados.

La División Tres la integran Bonaire, Islas Vírgenes EE.UU., Anguila, Guayana Francesa y San Martín en el grupo I. Sint Marteen, Dominica, Islas Vírgenes Británicas, Montserrat e Islas Turcas y Caicos en el J.