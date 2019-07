Dengue no da tregua en Masaya y mantiene llenos los centros de salud y hospitales - La Prensa

El dengue sigue haciendo sus estragos en la ciudad de Masaya, al punto que los centros de salud y el hospital Humberto Alvarado se mantienen llenos de pacientes que presentan los síntomas del virus y que a los días de estar en observación, se confirman los casos. Sin embargo el Ministerio de Salud (Minsa) no declara emergencia ni desarrolla acciones contundentes para enfrentar la situación.

Bajo anonimato, trabajadores del hospital de Masaya y padres de familia que tuvieron a sus hijos con dengue, explicaron que las salas de pediatría y área para adultos del hospital están llenas de personas con estos padecimientos y que lo único que dan para combatir es acetominofén y suero.

“Actualmente no hay ningún paciente crítico, pero sí hay muchos. Lo que se hace es mantenerlos en observación por unos cinco días para ver la evolución y hasta que mejoran se dan de alta”, explicó una enfermera del hospital Humberto Alvarado, que no brindó su nombre para evitar represalias de las autoridades.

Lea también: Familiares denuncian negligencia médica en la muerte de una bebé por dengue en Carazo

A nivel nacional el dengue ha cobrado la vida de al menos siete personas. Los casos sospechosos supera los 39,390, mientras que son más de 1,316 personas que han dado positivo en lo que va del año, de acuerdo a cifras del régimen.

Estas cifras superan a las registradas el año pasado por el Minsa en el mismo periodo, porque apenas llegó a 19,216 personas sospechosas de portar el virus del dengue, y a 460 se les confirmó luego de hacerles los respectivos exámenes.

Retomaron la fumigación

Un padre de familia que semanas atrás tuvo siete días en el hospital con su hijo, a quien se le confirmó dengue al cuarto día de síntomas, dijo a LA PRENSA que la única acción que ha tomado el Minsa en los últimos días es la fumigación en los barrios de donde han salido los enfermos.

“El Minsa tenía rato de no pasar fumigando por las noches en camionetas. Ahora tiene días de estarlo haciendo al ver que el dengue sigue golpeando en Masaya. Nadie ha muerto en Masaya por esto pero podría pasar si las autoridades no hacen algo”, sostuvo el padre de familia que solicitó no se revelara su identidad para no tener problemas.