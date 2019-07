Detienen a tres personas sospechosas de asesinar a garrotazos a una mujer embarazada en una comunidad de Jinotega

Al menos tres personas, incluyendo a una adolescente, fueron retenidas y están bajo investigación policial por el crimen en contra de Vilma Alestenia López Brenes, de 26 años, a quien un encapuchado mató a garrotazos en la comunidad Santa Isabel, jurisdicción del municipio de Jinotega, el pasado 23 de julio.

La adolescente y un joven identificado como Jerson Samir Muñoz o Jerson Talavera, de 21 años, habrían sido detenidos en el departamento de Estelí, dos días después del crimen. Mientras que Socorro del Carmen López López presuntamente fue arrestada en el departamento de Jinotega.

Puede interesarle: Asesinan a garrotazos a una mujer en una comunidad de Jinotega

“Hasta ahora no nos han dicho si los van a llevar a los juzgados, solo que los tienen detenidos y parece que hay otros sospechosos, porque ayer (sábado 27 de julio) vinieron (la Policía, a la comunidad Santa Isabel) y se llevaron a otra señora que todavía no sabemos quién es y tampoco si todavía está detenida”, relató una sobrina de la víctima, indicando que “parece que allí se estaba quedando Jerson”.

Según la versión de la sobrina, también “la mamá de Jerson”, cuyo nombre no pudo precisar, había sido retenida el 24 de julio, porque ese día “hizo una llamada a Costa Rica y después le fueron a avisar a una de mis tías que ella estaba en la carretera esperando bus con maletas y todo, que iba de viaje, mi tía llamó a la Policía y ahí no más la vinieron a detener (…) no sabemos si aún la tienen detenida”.

Lea Además: Asesinan a balazos y machetazos a un hombre en San José de Bocay

López López fue madrastra de la adolescente, previo a que el papá de esta última estableciera una relación de hecho con López Brenes, quien tenía dos hijos de una relación anterior y también asumió el rol de nueva madrastra.

“Mi tía la aconsejaba, pero (la adolescente) no le hizo caso y el papá la castigó”, comentó la sobrina de la víctima, señalando que hace aproximadamente ocho meses la hijastra “se fue con esa otra señora que también había sido madrastra de ella, doña ‘Coco’ (como llaman a López López) en otra comunidad”.

“Esa señora parece que odiaba a Vilma porque estaba con el exmarido de ella y meses atrás la había amenazado de muerte”, relató la pariente de López Brenes.

El 23 de julio, la adolescente llegó a la comunidad y habría invitado a su madrastra a que fueran a una hacienda llamada La Colonia a dejar un celular. Poco después del mediodía, ambas partieron del Barrio Nuevo de Santa Isabel; pero, en el trayecto, fueron interceptadas por un sujeto encapuchado que inmediatamente atacó a López Brenes con un palo, mientras la adolescente observaba “de brazos cruzados”.

Lea También: Investigan presunto femicidio por envenenamiento en Jinotega

Una maestra del lugar, de apellidos Gómez Cruz, presuntamente pudo escuchar los gritos de López Brenes y vio cuando el encapuchado, quien andaba camiseta blanca, agredía a la mujer a quien luego arrastró a una parte montosa.

Más tarde, la adolescente fue vista con Gerson “como que iban huyendo” por unos cafetales de La Colonia. López Brenes tenía un niño de 9 años y otro de 7; pero, por la autopsia que le hicieron, los familiares se enteraron que tenía varias semanas de embarazo.