Jessie Ruiz, el defensor de origen nica en la Primera División tica

Jessie Ruiz nació en Puntarenas, Costa Ricas, hace 25 años. Su papá Félix Ruiz es originario de Tola, Rivas, pero desde 2009 trasladó su domicilio al país vecino cuando él se encontraba en las categorías inferiores de Puntarenas FC, que en esas fechas estaba en la Primera División.

Ruiz desarrolló toda su carrera en Puntarenas, pero debutó profesionalmente en Segunda División con Jicaral Sercoba, con quien ascendió y se estrenó en la Primera División de Costa Rica esta temporada. Él ha sido el dueño del lateral izquierdo del equipo en los primeros dos partidos. Solo este domingo no jugó.

El defensor está al tanto del futbol nacional a través de los medios en sus redes sociales. “También sigo al Real Estelí y Diriangén”, afirma Ruiz, quien ha visto la evolución del futbol nica. El 16 de junio estuvo junto a papá en el Estadio Nacional de San José viendo el partido inaugural de la Copa Oro entre Costa Rica y la Selección de Futbol. “Jugaron bien, lástima algunos goles como los recibieron”, señaló.

Espera llamado

¿Aceptarías una convocatoria de la Selección de Futbol?, se le consultó a Ruiz. “Estoy anuente sobre ese tema, estoy abierto a esa posibilidad, me interesa. Si tengo la oportunidad la acepta, ¿por qué no? Muchos jugadores que juegan aquí lo han hecho. Si se me da la oportunidad la tomo”, indicó el defensor.

Los defensores Carlos Montenegro (UCR), Francisco Flores (Santos de Guápiles) y Brayan Mendoza, antes en Liberia y ahora en CD Ocotal, los porteros Bryan Rodríguez (Carmelita) y Randall Aguinaga (AD Guanacasteca), son los jugadores nacidos en Costa Rica de origen nicaragüense que han sido convocados o pertenecen a la Selección de Futbol desde 2018. Jessie Ruiz podría ser el siguiente de la lista.