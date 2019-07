Dictadura orteguista sigue enviando a policías a asediar la catedral de Managua

Este domingo se volvió a registrar un fuerte operativo policial que rodeó el sector de la catedral de Managua. Como viene siendo costumbre, los agentes se apostaron en las principales entradas a este tempo religioso armados con fusiles de guerra.

Una gran cantidad de antimotines se colocó frente al portón sur de catedral cerca del Estadio Nacional de Beisbol Dennis Martínez. Al momento en que el equipo del diario La Prensa pasaba cerca para lograr tomar fotografías de los oficiales uno de estos lanzó una piedra contra el vehículo en que nos movilizábamos, impactando en la parte trasera del automóvil.

Un grupo pequeño de jóvenes llegaron al atrio de catedral con el afán de realizar un piquete, pero se dispersaron para lograr salir con la gente que asistió a la eucaristía que fue precedida por el cardenal Leopoldo Brenes.

Luego de terminada la misa dominical, el cardenal se refirió a las negociaciones entre la Alianza Cívica y la dictadura de Daniel Ortega.

“Un tiempo los del gobierno estuvieron llegando y los de la Alianza no llegaban, y ahora los otros dicen que quieren dialogar y los otros no llegan”, dijo Brenes sobre el actual “impase”. En relación a las palabras de Ortega en su discurso del 19 de julio, en las que Ortega dijo que dialogaría con la ciudadanía, Brenes aseguró que “es una tristeza escuchar cuando se dice “con fulano platico y con el otro nada”. Siempre el descartar a uno y descalificar no es bueno”.

Al ser preguntado sobre la reciente destitución de la ministra de salud, Sonia Castro, y el impacto de las sanciones a varios funcionarios orteguistas, el cardenal Brenes expresó que esos cuestionamientos deben de ser dirigidos a Daniel Ortega.

“Eso deben de preguntarle al presidente, que tomó la decisión así que tiene más detalle, o algunos de los miembros del Gobierno”, finalizó el cardenal.