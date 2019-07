Policía orteguista asedia la vivienda de la excarcelada política Kycha López, en Diriamba

Agentes de la Policía Orteguista (PO) asediaron este domingo la casa de la excarcelada política, Kycha Cristelia López, ubicada en el barrio Roberto López, en Diriamba, tras el anuncio de una supuesta marcha de autoconvocados.

La mujer trans aseguró que tres patrullas policiales fueron las que llegaron a asediar su vivienda y explicó que los agentes “eran oficiales vestidos de negro, algunos andaban de boina roja y otros vinieron con uniformes azul- celeste”.

“Vienen a molestarme, a asediarme. ¿Qué me temen?, ¿qué les voy a hacer? No les voy a hacer nada, si ya me robaron… ya no puedo trabajar, quiero poner una tienda aquí y lo que van a hacer es venirse a vestir y a comer a mis costillas”, exclamó a los uniformados la excarcelada política.

Asimismo, López continuó diciéndoles a los agentes que “busquen como trabajar, si van a hacer uso de la ley háganla, pero a como se debe, con transparencia”.

“Salí y los enfrenté”

Al ser abordada por LA PRENSA, López contó que el hostigamiento de la PO ocurrió a eso de las 3:00 de la tarde del domingo, cuando esta se disponía a festejar anticipadamente su cumpleaños con familiares, amistades y algunos excarcelados. “Yo salí y los enfrenté, les dije que el miedo se me había acabado, pero ellos andan pretendiendo querernos llevar a una cárcel y volvernos a otra historia de tortura”, señaló.

En mayo pasado a López se le otorgó convivencia familiar por parte del régimen orteguista. Sin embargo, el dinero y los bienes que le fueron robados por policías y parapolicías durante su secuestro, en julio de 2018, no han sido devueltos.

Antes de haber sido secuestrada y encarcelada, López vendía cosméticos, electrodomésticos, perfumes y teléfonos celulares. También fungía como prestamista, pero ahora, desde su casa, se dedica a la venta de ropa y zapatos usados.

López explicó que el asedio policial contra ella ha sido constante, pero esta vez se sorprendió de ver a tantos policías apostados frente a su casa. “Ellos (policías) siempre me vienen a asediar, también aquí pasan paramilitares y yo les digo, ¿qué me temen?, si fueron ellos quienes me ultrajaron”, manifestó.

López estuvo recluida en la galería 16-1 del Sistema Penitenciario Nacional, conocido como La Modelo, en Tipitapa y fue condenada a 41 años de prisión por terrorismo y financiamiento al terrorismo.