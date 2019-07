Preselección de Beisbol Femenina inicia sus prácticas hoy para el Premundial en México

La Preselección Nacional de Beisbol Femenina iniciará este martes (4:00 p.m. ) sus prácticas históricas con miras al Premundial de Beisbol Femenino, que será desde el 16 de agosto en México.

Será algo histórico pues es la primera vez que una preselección de beisbol femenina será preparada para un Premundial, de parte de la Federación Nicaragüense de Beisbol Asociada (Feniba).

Este lunes alrededor de 44 jugadoras, además de las 37 convocadas de manera oficial, de diversas partes del país, se hicieron presentes a la primera reunión tras ser convocadas por la Feniba en el Auditorio del Instituto Nicaragüense de Deportes (IND).

William Calderón, recibió a las preseleccionadas en nombre de Nemesio Porras, presidente de Feniba.

“Vamos a dar inicio a un proceso de entrenamiento para el evento en suelo mexicano. No tenemos el tiempo para preparnos el tiempo suficiente, por eso Feniba a convocado a jugadoras en base a un listado presentado por algunos entrenadores. La que no está en la lista convocada por Feniba no podrá entrenar”, aclaró Calderón a las muchachas.

Las chavalas provienen de Chinandega, Estelí, Managua, León, Ciudad Sandino, entre otros lugares.

“Los entrenamientos iniciarán este martes desde las cuatro a las seis de la tarde en el Estadio Jackie Robinson de lunes a viernes. Solo 24 muchachas harán el equipo entonces la primera semana vamos a tener que hacer recortes de acuerdo a las evaluaciones. Hay poco tiempo para entrenar y tenemos que también hacer trámite de pasaporte y visa”, les aclaró Calderón a las atletas.

Los entrenadores Javier Herrera, Carlos Silva, Efraín Avendaño y en picheo Julio César Raudez serán los encargados de preparar a las muchachas. Luego se elegirá al mánager.

“Aquí la que se porta mal y la que no viene a entrenar no hará el equipo, esa es la norma con la que Feniba trabaja con sus preselecciones, puede estar la mejor pero sino tiene disciplina no viaja, los entrenadores son los que finalmente tendrán la última decisión de elegir el equipo. Quizás podamos ser la cenicienta en este evento, pero vamos a trabajar fuerte para ir mejorando y eso lo haremos entre todos, tenemos que meternos en la cabeza que vamos a poder hacer un trabajo, nosotros como entrenadores y ustedes como atletas”, finalizó Calderón.

Las atletas de los departamentos se quedarán reconcentradas en el IND.