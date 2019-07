El nica JC Ramírez acendido de nuevo a las Grandes Ligas

El tirador nicaragüense JC Ramírez está de regreso en las Grandes Ligas con los Angelinos de Los Ángeles, tras un largo proceso de 15 meses de recuperación de la cirugía Tommy John.

JC todavía no está al cien. El poder de su bola rápida todavía no regresa y aún hace ajustes en el comando de sus picheos, sin embargo no hay más tiempo que esperar y volverá como relevista largo, confiando que en el camino se reencuentre con el imponente tirador que mostró su clase como abridor en la temporada 2017. El nica tiene de su lado que es una disciplina férrea y una gran ética de trabajo.

Lea además: Nicaragua en la cuerda floja en el torneo de beisbol de los Juegos Panamericanos al perder ante Puerto Rico.

El diestro 30 años de edad y 6’5 de estatura, no tuvo cifras halagadoras en dos meses en Ligas Menores, al registrar balance de un triunfo por tres derrotas, más 7.20 en efectividad en 41.1 entradas, con 53 hits en contra, incluyendo 10 jonrones, junto a 16 bases por bolas y 27 ponches. Batalló con su control y tuvo una baja frecuencia de abanicados.

Sin embargo, el nica es optimista y ve avances. “El control de mi slider fue bueno, la bola curva también, incluso el cambio lució bien”, dijo Ramírez a MLB.com. “La velocidad estuvo entre 92 y94 millas por hora, mejor y más consistente”, agregó.

El mánager de los Angelinos, Brad Ausmus, confirmó que JC será relevista largo, o sea estará atento en las primeras entradas a cualquier mala salida de uno de los abridores, en un rol que será compartido con el veterano ex abridor, Trevor Cahill.

Para hacerle un lugar a JC en el roster de 25, los Angelinos tuvieron que sacar de su lista de protegidos al tirador Adam McCreery.

Con JC a bordo, Nicaragua tendrá a dos bigleaguers activos. El otro es el artillero Cheslor Cuthbert de los Royals de Kansas City. Y en un futuro cercano se espera contar con el lanzador Jonathan Loáisiga, quien ya está en el equipo Doble A de los Yanquis, como parte final de su rehabilitación.

En 2018, Nicaragua impuso una marca particular con cinco bigleaguers en el transcurso de la temporada: los lanzadores JC Ramírez (Angelinos), Erasmo Ramírez (Marineros) y Jonathan Loáisiga (Yanquis), más los jugadores de cuadro Cheslor Cuthbert (Royals( y Alex Blandino (Rojos). Este año JC será el cuarto, solo falta que Blandino sea ascendido para repetir la cantidad de la campaña anterior.