Miss Nicaragua 2019 | Hellen Rojas dice que el nica es valiente, fuerte y luchador

Hellen Rojas representa a Santa Teresa, Carazo, en Miss Nicaragua 2019. Está en tercer año de Ingeniera Industrial y se define como humilde, llena de valores y cultura. “Soy una mujer integral y con contenido, una mujer fuerte y segura de mí misma”, dice.

Para ella su mayor miedo durante la noche final de Miss Nicaragua es “no demostrar y dar a conocer quién realmente soy, lo más importante para mí es demostrar quién realmente eres”.

La noche de elección y coronación de la sucesora de Adriana Paniagua será el sábado 17 de agosto en el Hotel Holiday Inn. Las entradas ya están a la venta.

¿Qué significa para vos emprendiendo a ser miss?

Emprendiendo a ser miss para mí significa una mujer que salga a brillar, con valor, actitud y percepción de un futuro con belleza integral, que demuestre su contenido al mundo. Empezar a destacarnos como mujeres innovadoras con desarrollo personal e inteligencia.

¿Qué animal serías y por qué?

Sería una tigresa, porque soy una mujer valiente que cuando me propongo algo no hay nada, ni nadie que pueda detenerme y hago todo hasta lograr mis metas y sueños. Soy una mujer con una mente clara y serena, observadora y segura de mi rol .

¿Qué te hace ruborizar?

Cuando sonrío mucho siempre me ruborizo, o cuando paso por una situación que haga sentir incómoda.

¿Cuál es el mayor error que has cometido y como lo has corregido?

El mayor error que me he cometido es que siempre he sido confiada con las personas, desde niña he tenido la mentalidad y los pensamientos de que todos tenemos algo bueno en el corazón, y me han lastimado mucho, pero con el tiempo lo he ido corrigiendo dándole mi confianza solo a las personas que me demuestran su lealtad.

¿Qué pensás de la pena de muerte, el aborto, las drogas, la corrupción, la violencia a las mujeres y la homosexualidad?

Pienso que solo Dios tiene la capacidad de juzgar a las personas, pero nosotros podemos aportar a combatir la discriminación, la violencia, la corrupción, las drogas y la muerte en el mundo. No señalemos, luchemos para vivir y crecer en una sociedad llena de valores con respeto, paz y amor propio y por las demás personas, marquemos la diferencia empezando por dar el ejemplo para construir un mundo mejor .

¿Qué es ser nicaragüense?

Ser nicaragüense es ser valiente, fuerte, luchador, ser nicaragüense es tener identidad y folclore en la venas, ser un nica es tener dignidad e historia. A como diría Darío, si la patria es pequeña uno grande la sueña.

¿Cuál sería tu mensaje para Nicaragua?

No olvidemos que la mejor herramienta para sacar adelante nuestro país es la educación, y que la mejor gloria no está en no caer jamás, si no en levantarnos cada vez que caemos.

Ping pong

Comida favorita

Fritanga

Libro favorito

Bodas de sangre – Federico García Lorca

Pasatiempos

Practicar ballet, salir a correr, fotografía

Fobia

A las arañas

Miss Nicaragua favorita

Adriana Dorn