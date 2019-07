EEUU: Senado rechaza proyecto de ley sobre TPS para venezolanos

Un proyecto de ley sobre el Estatus de Protección Temporal (o TPS por sus siglas en inglés) para los venezolanos en Estados Unidos no fue aprobado en el Senado estadounidense, informó el senador Bob Menéndez, uno de los impulsores de la medida.

Menéndez y el senador Dick Durbin introdujeron el proyecto de ley en el Senado para que fuera aprobado a través de consenso unánime, lo que significa que no amerite enmiendas.

Sin embargo, el senador republicano por Utah, Mike Lee, se opuso a esa posibilidad.

En entrevista con la Voz de América, Menéndez dijo que otorgar TPS a los venezolanos “es en línea con la política del presidente Donald Trump hacia Venezuela”, pero el senador expresó que quizás el mandatario no lo ve así “con (debido a) el tema migratorio”, en referencia a uno de los más importantes desafíos del gobierno de Trump.

La Cámara de Representantes aprobó la iniciativa la pasada semana con 272 votos a favor y 158 en contra. Los demócratas votaron por unanimidad y consiguieron el apoyo de 39 de sus colegas republicanos.

“Una vez más los republicanos bloquean un TPS para los más de 200.000 venezolanos en los Estados Unidos. Es inaceptable que sigan ofreciendo palabras vacías en vez de una acción concreta”, escribió el senador Menéndez.

En otro mensaje escrito en inglés, el demócrata por Nueva Jersey indicó: “Los impensables abusos del régimen de (Nicolás) Maduro han creado una crisis de refugiados en todo nuestro hemisferio. Es una falta moral desmesurada que el presidente (Donald Trump) y los republicanos no levanten un dedo para proporcionar TPS a los venezolanos”.

If @SenateGOP saw what I saw on the Venezuelan border, they wouldn’t play politics & kill legislation to protect Venezuelans in the U.S. https://t.co/6u1sCbTDvd

“Las víctimas de Maduro no deberían ser víctimas de la agenda antiinmigrante de los republicanos. Podríamos haber enviado el proyecto de ley al escritorio del presidente (Trump) para garantizar que los venezolanos vulnerables en EE.UU. no vuelvan a estar en peligro”, escribió Menéndez.

El senador explicó a la VOA que existe una diferencia entre renovar el TPS a otras nacionalidades y otorgarle el estatus a los venezolanos: “Si hay un momento donde la protección temporaria en este país es de suma importancia, es para los venezolanos, con la situación que se encuentra Venezuela ahora”.

El senador republicano Marco Rubio lamentó que el proyecto de ley no pasó en el Senado debido a lo que catalogó como “una objeción procesal”.

“Seguiremos trabajando en esto”, escribió Rubio en Twitter.

A su vez dijo que están buscando en reuniones con la administración Trump, formas para “lograr una resolución administrativa” a este asunto.

“No podemos enviar personas a un país en el que el régimen al que se oponen ya haya llevado a cabo más de 7.000 asesinatos extrajudiciales”, escribió el republicano por Florida.

Senator Menendez attempting to pass our #TPSforVenezuela on Senate floor. It will unfortunately fail due to procedural objection.

We will continue working on this. Also just wrapped up another meeting with administration hoping to achieve administrative resolution of this.

— Marco Rubio (@marcorubio) 30 de julio de 2019