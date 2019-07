Mujeres entre los 19 a 34 años encabezan la lista de femicidios que se registran en Nicaragua

39 casos de femicidios se registran hasta este 29 de julio en Nicaragua, siendo las mujeres de 19 a 34 años las que encabezan la lista de las víctimas, según Católicas por el Derecho a Decidir. La organización además suma el femicidio de la nicaragüense Winnie Mendoza, de 21 años, realizado a manos de su tío político, en Miami, lo que dejaría en 40 el número de femicidios.

El reporte de la organización señala que hay 13 casos de femicidios entre las edades de 26 a 34 años, ocho casos entre 19 a 25 años, siete casos entre 12 a 18 años, seis casos entre 35 a 50 años, dos casos de 51 años a más, y tres casos desconocidos, esto conlleva a que 42 niños y adolescentes queden en orfandad. En el 2018 se cerró el año con 57 femicidios. “La muerte de las mujeres van en aumento que el año pasado”, lamentó Católicas por el derecho a decidir.

Managua, Jinotega (siete en cada departamento) y la Región Autónoma de la Costa Caribe Norte (seis) son los principales departamentos donde más se realizan los crímenes; además, la vía pública y caminos solitarios son los principales escenarios donde se comete el femicidio. El asalto, sería el primer motivo de estos hechos.

“El contexto nos dice que nosotras las mujeres, tenemos un un país inseguro y que el ‘modus operandis’ de la policía es que se diga que no es femicidio, para seguir tapándolos (…) esto va más a la impunidad, porque las autoridades no tienen el interés de investigar, no tienen ningún compromiso”, repudió la organización.

Católicas por el Derecho a Decidir declaró que pese al contexto político que vive el país, se mantendrá firme en la lucha por la búsqueda de justicia y por que se cumplan las leyes.

Machismo contra el cuerpo de la mujer

Por su parte, la Red de Mujeres contra la violencia registra hasta el 24 de julio, 33 femicidios en grado de frustración, ocurridos principalmente en Managua, Jinotega y Matagalpa. “Significa que el machismo, las expresiones de poder de los hombres hacia los cuerpos de las mujeres hay tanta crueldad y tortura… además del continuo grado de violencia hay saña hacia el cuerpo de mujeres a la hora que le arrebatan la vida”, dijo una de las representantes de la organización.

La activista, que prefirió el anonimato por la persecución que ejecuta el régimen orteguista, condenó que las instituciones públicas no actúen de acuerdo a las leyes del país, sino que se deben a un partido político, llevando a que los femicidios queden en la impunidad. “Las instituciones públicas estatales actúan como operadores partidarios y eso es un problema gravísimo que pone a las mujeres en altas inseguridades y vulnerabilidad”, declaró.

Sin embargo, la Red de Mujeres contra la violencia manifestó que registran cada caso para en un futuro denunciarlo ante el nuevo gobierno que surja en el país. “Estamos claro que ahorita es alto los índices de impunidad (…) hacemos nuestro análisis de que hay una actuación de desigualdad y de esas expresiones de poder cuando agreden, torturan, lesionan, violan y hacen el ataque femicida hacia las mujeres”, agregó.

La Red de Mujeres contra la violencia también maneja una cifra alta de secuestros hacia las mujeres, que hasta la fecha la Policía Orteguista no ha resuelto, pero hasta el momento trabajan en la publicación del informe.