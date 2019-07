Reportan más víctimas de trata de personas por aumento de nicaragüenses exiliados en 2018

Un reporte sobre la situación de trata de personas de la Organización Internacional para las Migraciones de Naciones Unidas (ONU-OIM), sede en Nicaragua, reveló que en 2018 se reportaron 32 víctimas de este delito, siendo la mayor cantidad de casos reportados desde 2014.

En el marco del Día Nacional contra la Trata de Personas, que se conmemora a nivel nacional e internacional cada 30 de julio, LA PRENSA entrevistó a Carmen Paola Zepeda, jefa de oficina de OIM-Nicaragua, para analizar el estado del país frente a flagelo mundial, considerado como una nueva forma de esclavitud en pleno siglo XXI.

Ella explica que entre 2014 y 2017, las autoridades reportaron 73 víctimas del delito de trata de personas, según su clasificación de acuerdo a la 896, Ley Contra la Trata de Personas. Sin embargo solo en 2018 la cantidad de víctimas se cifró en 32, en un contexto de aumento de la migración nicaragüense por la crisis sociopolítica que se sufre desde el 19 de abril de 2018.

Más denuncias

“Fue un incremento alto, por varias perspectivas”, dice Zepeda, quien observa el lado positivo del problema: “cuando hay más denuncias no es porque hubo más casos sino mayor constancia en la denuncia, no queremos medir más víctimas, sino prevenir cuantas víctimas no fueron captadas”.

Ella explica que la organización trata de hacer incidencia en sensibilizar a la sociedad para prevenir este delito ante potenciales víctimas.

Las poblaciones metas de los tratantes y traficantes son los niños, jóvenes, mujeres y adolescentes en condiciones de vulnerabilidad. Un diagnóstico del fenómeno de la oficina precisa que las zonas de mayor vulnerabilidad en Nicaragua son Chinandega, Rivas y río San Juan y zonas fronterizas del Caribe nicaragüense con Honduras.

De acuerdo a Zepeda, el fenómeno de la trata de personas ocurre mediante engaños, a través de ofertas de beca, de visa, de trabajo, de turismo, de matrimonio con extranjeros y otras ofertas de mejoría de vida.

Pobreza, factor de vulnerabilidad

“El estar en desempleo y pobreza, es una de las principales causas que genera mayor vulnerabilidad”, explica Zepeda, quien señala que una nueva modalidad de la trata de personas se gesta desde las redes sociales, razón por lo cual han iniciado una campaña de alerta denominada “Atendé las señales, cuídate de las trata de personas”.

“Ahora nos enfocamos en la prevención en las redes sociales, sobre todo a jóvenes y adolescentes pobres pero con acceso a internet, ya que desde perfiles falsos y cuentas falsas se ofrecen empleos fuera del exterior, matrimonios, enganches como que te sacan el pasaporte y los boletos, visas”, alerta Zepeda.

Cita que el año pasado, en medio de la crisis, por ejemplo, sobresalieron anuncios invitando ir a vivir a Canadá con trabajos y papeles, y resultaron ser páginas falsas.

“Para nosotros la recomendación principal es hacer sensibilización con los mismos jóvenes, para que puedan identificar aquellos riesgos en los cuales podrían caer en los delitos y hacemos un llamado a los padres y madres de familias y tutores, que puedan tener mayor supervisión sobre las páginas o espacios donde los jóvenes están accediendo”, llama Zepeda.

Redes sociales son nuevas plataformas del delito

Según ella, el tema de las redes sociales es difícil de manejar “porque hay mucho acceso a las redes, el asunto es mantener la prevención y supervisión, es frecuente el uso de perfiles falsos, páginas falsas y se ha identificado frecuentemente a través de grupos focales e investigaciones”.

La funcionaria de OIM-Nicaragua señala que recientemente descubrieron un caso de matrimonio servil captado desde Facebook.

“Una muchacha aceptó una propuesta de matrimonio y una vez casada fue tenida en cautiverio, maltrato, abusos y se detuvo su explotación sexual comercial, que era el siguiente paso”, denunció.

Para la OIM, el uso de las redes sociales es un nuevo mecanismo de difusión de alertas, ya que se han convertido en la principal plataforma de los tratantes para captar víctimas.

Tratantes están más cerca de lo que parece

Según el informe de “Acciones del Estado de Nicaragua contra la trata de personas”, entre el 14 de enero de 2014 a diciembre de 2017, se registraron 30 casos de trata de personas, los cuales fueron investigados y judicializados.

Se reportaron 73 víctimas y todas conocían a sus agresores. Se determinó que, en todos los casos, existió un vínculo directo, dado por una relación de parentesco, amistad, vecindad o relación laboral. Las víctimas fueron identificadas, rescatadas, asistidas y protegidas.

Según la información oficial, los agresores emplearon amenazas, coacción, chantaje, intimidación contra la vida e integridad física de la víctima, como mecanismo para retenerlas.

Cantidad de víctimas puede aumentar

Según un Diagnóstico Comunitario sobre trata de personas y migración irregular de OIM en 2018, el 12.6 por ciento de 200 personas entrevistadas en el departamento de Chinandega, expresó que conocían situaciones asociadas a la trata de personas.

En ese informe se identificaron al menos 45 situaciones de trata de personas que no necesariamente fueron referidos a las autoridades, por lo cual la cifra de víctimas puede ser mayor.

El informe reveló que de las 45 situaciones de personas reportadas como víctimas de trata, 15 fueron bajo la modalidad de trata internacional o externa, destacando como destino, Guatemala, Costa Rica, Honduras, México, y El Salvador.

En su mayoría, quienes hicieron la oferta fueron amigos o conocidos, otros tipos de personas, parientes lejanos y desconocidos. En Nicaragua el delito de trata de personas se pena con prisión de 10 a 15 años.

Flagelo es mundial

Según establece la Ley Contra la Trata de Personas, Ley 896, en Nicaragua se declaró el 30 de julio Día Nacional contra la Trata de Personas, de acuerdo a la Resolución de las Naciones Unidas, con el fin de sensibilizar sobre la situación de las víctimas de éste y otros delitos conexos, así como promover y proteger sus derechos.

A escala mundial, la OIM ha brindado asistencia a más de 85 mil víctimas de trata. Solo en el año 2017, 8,700 personas fueron víctimas de trata y de explotación. El 63 por ciento fueron mujeres y niños.