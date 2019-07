Policía agresor pide la suspensión de abogada María Oviedo ante la Corte Suprema de Justicia

De forma sorprendentemente ágil el Consejo Nacional de Administración y Carrera Judicial de la Corte Suprema de Justicia abrió trámite contra la abogada María Oviedo y solicitó que informe dentro de los próximos tres días ante queja presentada por el teniente de la Policía Orteguista, Oscar Danilo López López, jefe de la Dirección de Armas de la delegación policial de Masaya, quien empujó y agredió verbalmente a la abogada Oviedo el 26 de julio en Masaya.

Además, el teniente solicitó la suspensión profesional de Oviedo ante dicho Consejo. Los magistrados firmantes de dicha resolución son los orteguistas Alba Luz Ramos, presidenta de la CSJ, Marvin Aguilar, Vicepresidente de la CSJ y magistrada Juana Méndez.

Para el gremio de abogados esta queja es improcedente, porque no es una falta disciplinaria y están sorprendidos del actuar beligerante del poder judicial.

Giovanny Silva, representante legal de la Unión Nacional de Abogados y Notarios de Nicaragua (Unanic) expresó que sorprende el actuar oficioso de la CSJ, dando paso a la apertura de dicho informativo, cuando hay casos que están engavetados desde hace años y por verdaderos delitos.

“Aquí se apertura el informativo ante una supuesta falta, lo que sí está claro es la transgresión contra Oviedo y con el gremio, con la institucionalidad, resulta que ahora la víctima es el agresor y hablamos de una institución que debe promover y resguardar el orden”, dijo Silva.

El jurista agregó que “la CSJ se presta al juego al dar cabida a dicha queja que no debió admitir y ser rechazada de pleno derecho, la misma Corte ha emitido dictámenes que ellos no son competentes para resolver situaciones legales, esto es competencia de un juez (si realmente hubiese delito, pero no lo hay), yo entiendo que está siendo acusada por una falta, totalmente improcedente y en todo caso, quien debe de conocer de esta situación, por tener causa abierta en dicho juzgado, es el Juzgado Tercero Local Penal con la jueza, Nalía Úbeda”, sostuvo.

En la queja, el teniente propone como testigos a las policías que practicaron por la espalda una llave al cuello a la doctora Oviedo, que casi la asfixia, y que luego la arrastraron hacia las celdas de la delegación policial. Estás son Ana Yessebel Pérez Córdoba y Escarleth Esvelia Castillo Sánchez. Asimismo ofrece al suboficial mayor Norlan Cruz, quien filmó el video donde agreden a la doctora y que luego editan y solo ponen cuando la abogada se defiende con una cachetada y el suboficial Oscar Danilo Zapata Moreno.

En marzo del 2018, tras el argumento de agilizar los procesos disciplinarios de las quejas contra personal judicial y abogados y notarios del país, la Corte Suprema de Justicia (CSJ) firmó el acuerdo número 97-2018, donde amenaza con abrir de oficio procesos disciplinarios contra el gremio.

Además, el Acuerdo reforma la Ley de Carrera Judicial, al trasladar la atribución del Consejo de Administración y Carrera Judicial, de instruir y conocer las denuncias por faltas disciplinarias del personal de carrera judicial a la Dirección General de Inspectoría Judicial.

Según la circular, esta dirección conocerá previamente las quejas y luego de hacer un análisis las trasladarán a la magistrada Juana Méndez, quien será el segundo colador de las quejas, que finalmente llegan hasta el Consejo. Este trámite para el caso de Oviedo se dio en un día.

En su momento los abogados expresaron que ese acuerdo era ilegal.

Oviedo fue procesada arbitrariamente por supuesta obstrucción de funciones a López López. Los hechos ocurrieron en la delegación policial de Masaya este 26 de julio. El teniente pidió también que se gire oficio a la Dirección General de Inspectoría Judicial para que informe si hay quejas contra Oviedo.

La abogada pasó 51 horas detenida de forma ilegal. Fue acusada por la Fiscalía y la juez ordenó medidas alternas a la prisión como presentación periódica y no puede salir del país.