Cuba impone control de precios en empresas estatales y privadas

El régimen cubano impuso este martes un control de precios en los productos en negocios privados y empresas estatales, informó el diario El País. La disposición prohibiría, de acuerdo al medio de comunicación, el aumento de precios en el sector minorista y al por mayor, excepto para productos importados y distribuidos por el Estado.

Lea además: Muere el cardenal Jaime Ortega, figura clave en el acercamiento entre Cuba y Estados Unidos

La Resolución 302 del Ministerio de Finanzas y Precios dispuso que los trabajadores por cuenta propia y cooperativas no agropecuarias, entre otros actores no deben incrementar los actuales precios y tarifas de sus productos y servicios.

“Los trabajadores por cuenta propia, las cooperativas no agropecuarias, cooperativas agropecuarias, de créditos y servicios, unidades básicas de producción cooperativas, y otras formas de gestión no estatal, no pueden incrementar los actuales precios y tarifas de sus productos y servicios, con destino a las entidades estatales y a la población”, se leía en el decreto.

Puede interesarle: Congresista estadounidense pide a su país flexibilizar la política de asilo para nicaragüenses, venezolanos y cubanos

“En efecto, han suspendido lo que quedaba de libre mercado”, aseguró bajo anonimato un economista a El País. En tanto, Andrew Zimbalist, economista especializado en Cuba del Smith College de Estados Unidos dijo al medio que este tipo de medidas son “aceptables durante períodos cortos de tiempo”, pero si se vuelven permanentes, agrega, “comienzan a crear serias distorsiones en la economía”. Por su parte Pavel Vidal, execonomista del Banco Central de Cuba aseguró que “cuanto más controlan los precios en los mercados formales, más inflación e inestabilidad habrá en los mercados informales”.