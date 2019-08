Cheslor Cuthbert sufre bajón de voltaje y cae a .274

Cheslor Cuthbert, cuya habilidad para sostenerse cercano a los 300 puntos en su promedio ofensivo ha causado una gran admiración, volvió a mostrar su lado humano este martes, mientras era dominado cuatro veces por el pitcheo de los Cardenales, en un revés de los Royals 2-0, en el inicio de la serie entre estos dos clubes del estado de Misuri.

Cuthbert, quien no ha conectado de hit en sus últimos 18 turnos, ha visto disminuirse su average desde .293 hasta el actual .274, debido a los mismos 66 hits, pero en 241 turnos. El pasado 8 de agosto, Cuthbert disparó dos hits en dos turnos ante Detroit, luego falló dos veces en ese mismo juego y se ha ido exactamente de 4-0 en cuatro juegos al hilo.

Sin embargo, no solo a Cuthbert le fue mal. Los Royals en general no pudieron hacer nada ante Jack Flaherty (6-6), quien les lanzó siete ceros y los redujo a tres hits, con una base y siete ponches. A Cuthbert lo dominó dos veces en elevados a la inicial, antes de poncharlo en el séptimo. Luego el nica falló en rola al shortstop ante Carlos Martínez.

Desde luego que no es para hacer drama. Solo el que no juega, no falla, pero situado en una etapa de su carrera en la que será elegible para arbitraje (es agente libre hasta después del 2021), el nica necesita buenos números para tener argumentos a la hora de discutir su salario en el 2020. No obstante, aún tiene tiempo para levantar su voltaje.

Flaherty, el lanzador de los Cardenales que dominó a Cheslor y a los Royals, tiene una cadena de 23 innings sin permitir carrera. Esa es la segunda racha más larga este año y la mejor para un lanzador de los Cardenales desde que Adam Wainwright lanzó 25 scones en línea en el 2014. En sus últimos siete juegos, Flaherty lanza para 0.79.

Yanquis y Dodgers con 80 victorias

Los Yanquis se convirtieron en el primer equipo de 80 victorias en esta temporada en la Liga Americana, después de vencer 8-3 a los Orioles de Baltimore, de la mano del derecho dominicano Domingo Germán, primer ganador de 16 partidos en el joven circuito, del bateo furioso del colombiano Giovanny Urshela y un jonrón de DJ LeMahieu (19).

Germán (16-2 y 3.96) lanzó siete episodios de dos carreras y siete ponches, mientras el novato quisqueyano Adonis Rosa se encargaba de las últimas dos entradas en su debut en la gran carpa. Urshela por su lado, conectó tres hits en un partido por tercer día consecutivo, algo hecho por un yanqui por última vez en 2013 a través de Alfonso Soriano.

Los Yanquis tiene 15 victorias seguidas ante los Orioles, equipo que les ganó la primera serie de esta temporada 2-1. Desde entonces los Mulos no los dejan respirar. Los 16 triunfos de los neoyorquinos sobre los pájaros, es el total más elevado desde que terminaron con 16-6 ante los Indios de Cleveland de 1960.

Los Dodgers también hicieron lo propio en la Liga Nacional: llegaron a 80 victorias luego de apalear 15-1 a los Marlins, apoyados en un feroz ataque de 15 hits, entre los que resalta el jonrón 39 de Cody Bellinger, dos del novato Will Smith (8 y 9) otro de Justin Turner (20) y uno de Matt Beaty (8), quien impulsó cuatro carreras en el partido.

El novato Dustin May (1-1) se llevó su primera victoria, después de llegar hasta el sexto con tres hit y una carrera permitida. Esta victoria 80 de los Dodgers llegó el mismo día, pero una hora después que la de los Yanquis. Es la tercera vez que eso sucede: 1947 y 1953. En las dos ocasiones ambos fueron a la Serie Mundial y ganaron los Yanquis.

Devers se fue de 6-6, con 4 dobles

El dominicano Rafael Devers de los Medias Rojas de Boston se convirtió en el primer jugador en la historia de las Grandes Ligas en conectar seis hits en un partido, entre los cuales se cuentan cuatro dobles, y con tres empujadas ayudó a su equipo a derrotar 7-6 a Cleveland en 10 entradas.

Devers se fue de 6-6 y con sus cuatro dobles llegó a 43 este año, sin embargo, un jonrón de Jackie Bradley Jr. (14) fue el que decidió la batalla a favor de Boston en el inicio del décimo. Brandon Workman (9-1) fue el ganador, mientras Andrew Cashner hacía una sorpresiva salida de relevo y salvaba el partido (1).

Chris Sale, quien salió sin decisión a pesar de dejar en ventaja a los Medias Rojas, ponchó a 12 en 6.2 innings y llegó a 2,000 en su carrera. Lo hace después de lanzar 1,626 innings, para convertirse en el lanzador que más rápido lo consigue en la historia del beisbol. Antes que él, había sido Pedro Martínez, con 2,000 en 1,711.1 episodios en 2002.

Los Astros cambiaron golpes con los Medias Blancas en una doble programación en Chicago. A primera hora ganaron 6-2 con Zack Greinke (12-4) en la colina y jonrones de George Springer (26) y José Altuve (21), pero luego cayeron 4-1 víctimas de un buen trabajo del dominicano Iván Nova (8-9), quien lanzó juego completo y solo cedió una carrera sucia.

Atlanta se impuso 5-3 a los Mets con Max Fied (14-4) sobre el montículo y el jonrón 34 de Ronald Acuña Jr., mientras los Filis superaban 4-2 a los Cachorros y Minnesota derrotaba 7-5 a Milwaukee.

