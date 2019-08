Selección Nacional de Beisbol Femenina habla de su primer Premundial en México

Mabel Sánchez se llena de emoción al ser parte de la Selección Nacional de Beisbol Femenina, que desde el 18 de agosto competirá en el Premundial de Beisbol Femenino en Aguascalientes, México.

Y es que de las ocho muchachas originarias de Ciudad Sandino que llegaron a probarse con la preselección solo Sánchez logró hacer el grado para la histórica cita.

“Le doy gracias a Dios y a los entrenadores por haberme dado la oportunidad de estar aquí. Muchos no creían en mí, menospreciaban. Como lanzadora me concentro al momento de pichar y puedo poner strikes. Siempre que miraba los aviones me ponía a soñar que un día viajaría fuera del país y ha llegado el momento”, comenta Sánchez, de 23 años de edad.

Al igual que Sánchez, Alisson Molina, de 19 años de edad, esta viviendo una etapa especial.

“Cuando mi familia supo que era parte de la selección se sintieron orgullosos, era algo que ni ellos ni yo esperábamos. Fue una competencia bastante fuerte. Siento que traté de hacer las cosas lo mejor que pude para ganarme este cupo. Creo que somos bastante buenas y con la ayuda de Dios a pesar de ir por vez primera vez esperamos dar buenos resultados”, confesó Molina, estudiante universitaria.

Diana Vanegas fue otra de las que batalló con más de 40 muchachas por un cupo en la selección.

“Agradezco a Dios porque sin Él no somos nadie. Aquí cada quien se ganó su puesto. Estos últimos días previo al Premundial lo vivo con un poco de nervios, a la vez que estamos practicando fuerte, la meta es dar lo mejor de cada una en ese momento histórico para nosotras y el país”, agregó Vanegas, originaria de Granada y de 20 años de edad.

Walkiria Varela, de León, es una de las dos receptoras de la selección. La otra es Carol Rocha, de la ciudad de Masaya. Ambas sudaron “la gota gorda” con el entrenador Franklin Sánchez. El trabajo fue exigente.

“Para mí es un orgullo y una alegría muy grande ser parte de la selección, es un sueño. Nuestra posición es complicada, es el corazón del equipo. Le hemos estado echando ganas a las prácticas, al inicio eran más complicadas. El trabajo no ha sido fácil”, comentó la chica leonesa, de 21 años de edad.

Wendys González también se mostró emocionada por la gran oportunidad que vivirá al máximo la próxima semana.

“Es la primera vez, pero si hacemos bien las cosas vamos a traer algo para Nicaragua”, señaló González.

Lo que dijeron los entrenadores

El entrenador Efraín Avendaño manifestó que “he visto que han asimilado, lo que resta es echarle ganas y si eso pasa estoy seguro que vamos a traer algo del Premundial”.

En tanto, Carlos Silva dijo a las muchachas que “vamos con México a un propósito, nosotros vamos a ganar juegos, vamos a hacer historia, y quiero asimilen eso, vamos a representar con orgullo al país”.

Capitana

El mánager Dorian García nombró este miércoles a Madeline Viera, capitana de la Selección Nacional de Beisbol Femenina en el penúltimo día de prácticas en el Estadio Jackie Robinson.

“Nunca lo esperé, vine como una más de las muchachas a ganarme un puesto. El trabajo fue duro, había mucha competencia y me siento agradecida por esta gran oportunidad de guiar a las muchachas”, confesó Viera.

Entrenamiento y abanderamiento

Este jueves será el último día de prácticas de la Selección Nacional de Beisbol Femenina a las 9:00 a.m. en el Estadio Jackie Robinson y por la tarde (5:00 p.m.) será abanderada en el auditorio Conaderfi, del IND, para luego partir el viernes a Aguascalientes, México.

La Selección Nacional de Beisbol Femenina será dirigida por Dorian García, que tendrá como asistentes técnicos a Carlos Silva, Efraín Avendaño, Javier Herrera y Julio César Raudez.