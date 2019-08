Indígenas de Matagalpa con segundo triunfo y Costa Caribe con quinto revés en la LSB

El conjunto Indígenas de Matagalpa sumó su segunda victoria de la temporada al superar 86-72 a Costa Caribe, que por su parte sufrió su quinta derrota en el Polideportivo Alexis Argüello la noche de este martes en otra jornada más de la Liga Superior de Baloncesto (LSB).

El quinteto norteño tuvo como mejor anotador al dominicano Miguel Evangelista con 23 puntos y 14 rebotes. Evangelista contó con la ayuda del pinolero Vansdell Thomas, quien en su primer juego anotó 19 puntos al igual que Carlos Emory, de Estados Unidos.

Emory contabilizó 12 rebotes y Ryann Abraham nueve. En asistencias, Abraham resumió nueve, Daniel Tenorio cinco y Emory cuatro.

«Vansdell y Emory son piezas fundamentales para que sigamos avanzando en una rotación más larga y por ende ahora hay más ofensiva. Como todo equipo que entrena para ganar no se nos daban las victorias, entrenábamos y no se nos daba. Tratamos de dar el mejor espectáculo para que la gente se vaya satisfecha, asi que esperamos ganar este jueves en casa. Emory se ha acoplado rápido, es un jugador profesional que viene con todas las ganas de hacer un trabajo, hay también hermandad no solo en la cancha sino fuera», explicó el entrenador Jimmy Smith, de Indígenas de Matagalpa.

Indígenas ganó el primer cuarto de tiempo 15-8, luego Costa Caribe ripostó 22-21. Tras el descanso ambos clubes empataron 25-25 y en el cierre, Indígenas tuvo más oxígeno y selló el triunfo 25-17.

«Gracias a Dios luego de un año y medio regresé a la cancha. Los primeros dos tiempos me sentía cansado pero luego tomé un poco de aire en el tercer y cuarto período que fue clave para ganar. En Estados Unidos estaba entrenando día de por medio, ahora voy a entrenar todos los días. La intención es aportar al equipo con cualquier punto que se pueda. Tengo que entrenar con ellos para tener un mejor impacto en la cancha. Los extranjeros me apoyaron en los primeros dos cuartos para tomar el ritmo y me dieron la confianza suficiente para seguir aportando en el resto del partido. Cuando podía miraba los partidos de la liga desde Estados Unidos, veo que todos los equipos están competitivos, no se pude confiar de nadie», explicó en su debut Thomas.

Por Costa Caribe, los estadounidenses Timothy Jackson y Tyquan Scott anotaron 18 puntos cada uno, mientras el pinolero Sharlon Hodgson siete. Hodgson se destacó con ocho rebotes, Gregory Smith siete y Jackson seis.

El cubano William Granda apenas pudo jugar 20:05 minutos pues no estaba bien de salud.

«Hemos hecho un gran esfuerzo con este equipo, tratamos de reunir a la gente que estaba en otros equipos tratando de mejorar para la liga profesional, pero algo no ha funcionado, algo no ha hecho click, la química de nosotros está un momento en la cancha pero luego se pierde, ya el tiempo va pasando y no tenemos mucho tiempo para recuperarnos. Tenemos que sentarnos y ver algunas cosas que tenemos que cambiar. En la práctica de este jueves vamos a platicar con los muchachos. No me estoy desanimando con el equipo que tenemos, lo que estamos buscando es que los extranjeros se conecten con los nacionales. Vino un nuevo extranjero (Scott) y aportó, se sintió su presencia, pero tuvimos la mala suerte que el cubano se lesionó y por eso casi no jugó y él era el que venía haciendo los puntos en los partidos. Estamos pasando una mala racha. Hay un pequeño punto que puede indicar de cambios de jugadores, pero tenemos que pensar con la cabeza fría. Cada partido es importante, hemos terminado la primera vuelta y son tres. Nadie quiere perder, menos partidos tan seguidos», explicó Troy Watson, representante del equipo caribeño.

Cuando se le consultó a Watson si había algunaposibilidad de que dejara su traje de representante para ponerse el uniforme y jugar en la cancha constestó lo siguiente:

«Ya muchas personas me lo han estado diciendo pero es una decisión bien difícil, podría existir la opción, pero no la he pensado detenidamente, me gustaría, me emociono, sufro por los juegos, siento que hay jueventud y potencial en el equipo, pero esta liga demanda que alguien se ponga al frente del equipo, necesitan un l íder», agregó Troy.

Sigue

Este 15 de agosto las acciones de la LSB se traslada hasta Matagalpa con el choque entre los locales, Indígenas y Leones de Managua, a las 6:30 p.m.

Real Estelí es el líder de la LSB con cuatro victorias sin derrota, sigue Leones de Managua y Brumas con 3-1, Indígenas de Matagalpa suma 2-3, Jass 1-3 y Costa Caribe con 0-5.