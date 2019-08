Salario mínimo sigue veremos en el segundo semestre del 2019. Mitrab aún no convoca a mesa negociadora

Antes de concluir agosto, el Ministerio del Trabajo (Mitrab) deberá convocar a la mesa negociadora del salario mínimo, que en marzo quedó congelado y aunque se pretendía revisar los últimos jueves de cada mes, se llegó al acuerdo de verlo hasta este mes, para no seguir generando incertidumbre.

Leonardo Torres Céspedes, presidente del Consejo Nicaragüense de la Micro, Pequeña y Mediana Empresa (Conimipyme), dijo que por el momento no han sido convocados por el Mitrab.

“Nosotros quedamos que nos íbamos a convocar en agosto, pero no han dicho nada, hay que esperar, faltan días para que termine el mes, además el sector empresarial no está muy bien para estar pensando en ajuste, pero obviamente eso no depende de nosotros sino del sindicato y el gobierno, porque es un acuerdo tripartito”, dijo Torres.

Este año la negociación del salario mínimo fue atípica; en primera instancia porque no participó la empresa privada, representada por el Consejo Superior de la Empresa Privada (Cosep), y en segunda, porque no hubo aumento salarial, precisamente por el impacto de la crisis política en la economía.

El 4 de abril, el Mitrab dio por concluido el proceso de revisión mensual del salario mínimo y con ello quedó establecido que en este primer semestre no habría ajuste a esta paga, en medio de una oleada de incrementos en productos y servicios de los hogares nicaragüenses.

En abril, cuando se suspendió la revisión mensual, se dijo que se esperaría el informe económico del Banco Central de Nicaragua (BCN) del primer semestre para entonces tomar una decisión sobre la variación de la tabla de paga mínima en la segunda mitad del año.

La Ley del Salario Mínimo establece que para fijar el ajuste los negociadores deben tomar en cuenta el comportamiento del crecimiento económico, la inflación y la variación de la canasta básica.

Funides estimó en su más reciente informe de coyuntura que el Producto Interno Bruto (PIB) caerá entre un 5.4 y 6.8 por ciento este año, esto asociado con una merma del consumo, el gasto público, la inversión, las exportaciones e importaciones.

En cuanto a la inflación acumulada hasta julio de este año fue de 4.6 por ciento, superior en 1.9 puntos porcentuales a la registrada en el mismo mes del 2018. No obstante, Funides proyecta que la tasa de inflación acumulada de 2019 se encontrará en el rango de 6.4 y 7.9 por ciento al finalizar el año.

Impacto de la reforma

Sergio Maltez, presidente de la Cámara de Industrias de Nicaragua (Cadin), manifestó que el año pasado ya con la crisis sociopolítica, cuando se aplicó el segundo ajuste en septiembre —ya con la economía debilitada—, los empresarios sintieron el golpe.

“Ya a inicios del año vino la reforma al Seguro Social y la tributaria y eso debilitó aún más a las empresas, ahora que se está viendo posibilidad de un aumento del salario se puede decir que el sector privado no está en capacidad, nosotros hemos tratado de mantener el empleo y un nuevo ajuste podría generar mayor desempleo y también informalidad”, sostuvo Maltez.