Siguen los secuestros de la Policía Orteguista en Masaya por explosión de bombas de contacto

Juana del Carmen López denunció que la policía orteguista se llevó detenido a su esposo Reynaldo Antonio Martínez desde el viernes 9 de agosto en Masaya, y a la fecha no ha permitido verlo ni da información del porqué lo capturaron.

“Es una desesperación terrible no saber nada de él. Mi niña llora preguntando por su papá y no me dejan verlo. Hoy cumple seis días encerrado de forma ilegal”, dijo López.

El afectado iba hacia su centro de trabajo como ebanista, cuando a eso de las 5:30 de la mañana, una patrulla policial lo levantó de la calle a media cuadra de su casa. Desde entonces no saben nada de él.

“Fui a la policía de Masaya a preguntar por él. No me dijeron nada. Volví a ir y me dijeron que lo habían trasladado al Chipote en Managua”, dijo la denunciante.

López hace lo imposible por venir a dejar comida a su esposo recluido en las celdas del Chipote en Managua, donde solo aceptan una comida por cada tiempo. Para la denunciante es imposible permanecer todo el día en el lugar ubicado en las periferias de la capital, donde tienen que caminar como un kilómetro para llegar o pagar transporte privado.

Anduvo en marchas azul y blanco

Reynaldo Martínez participó en marchas que realizó el pueblo de Masaya en el 2018 contra el régimen de Daniel Ortega, pero ahora no ha participado en nada, dijo su esposa, porque no los dejan marchar libremente.

“El día de la captura un policía dijo a través de su celular, ya lo tenemos, por eso considero que lo andaban siguiendo”, dijo la esposa del afectado.

Martínez es cuñado de Denis Javier Palacios Hernández, quien está siendo procesado supuestamente por tirar bombas de contacto o artesanales en el kilómetro 34 de la carretera Masaya – Catarina, frente a las instalaciones de Enacal.

La esposa también explicó que ha presentado recurso de exhibición personal a favor de su esposo en el Tribunal de Apelaciones circunscripción oriental y la Sala Penal hasta este miércoles le asignó juez ejecutor.

Para el abogado Julio Montenegro, coordinador de los abogados Defensores del Pueblo, las violaciones al procedimiento y derechos de los autoconvocados persisten por parte de la Policía Orteguista y manifestó que es preocupante que el tribunal, hasta el sexto día de detención ilegal, pues ya sobrepasaron las 48 horas permitidas por ley, haya resuelto asignar un juez ejecutor para indagar sobre la situación legal de Martínez.