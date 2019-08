Movimiento Campesino sobre el nuevo anuncio del Gran Canal: «Defenderemos con sangre nuestras tierras»

El líder campesino Medardo Mairena respondió este miércoles a las declaraciones públicas del dictador, Daniel Ortega, quien revivió el tema del proyecto del Gran Canal, un proyecto que desde que fue anunciado en el 2013 ha sido rechazado por el sector campesino del país al considerar que los desarraigaría de sus tierras.

«En este momento creemos que el régimen amenaza una vez más a los campesinos al pretender revivir el tema del canal. Nosotros estamos dispuesto a defender nuestras tierras ya que allí está nuestra vida», expresó el también exreo político.

Puede interesarle: Daniel Ortega revive el sueño del Canal Interoceánico en Nicaragua cuando EE.UU. vincula al proyecto con el lavado de dinero

El líder campesino exhortó a los campesinos y al país en general a estar unidos para oponerse a las pretensiones de Ortega de mantener vivo el proyecto canalero.

«Con estas amenazas lo que Ortega pretende es que el país se levante para el usar la violencia y justificarla. Sin embargo, le insistimos al régimen, los campesinos no vamos a permitir que nos despojen de nuestras tierras. Eso nunca. Incluso, la defenderemos con nuestra propia sangre», aseguró Mairena.

Henry Ruíz, miembro del Consejo Nacional en Defensa de Nuestra Tierra, Lago y Soberanía, dijo que el proyecto del canal interoceánico es uno de los puntos débiles de los campesinos porque les podría hacer regresar a Nicaragua para no perder sus tierras.

«Una vez en Nicaragua nos desaparecen silenciosamente y a los que no pueda matar, echarnos presos», dijo.

Lea también: ¿Por qué el Canal Interoceánico es un proyecto enterrado? Esto dicen los analistas

Otro objetivo de Ortega, según Ruiz, es usar la vieja promesa del Gran Canal para las elecciones del 2021, «para crear ilusiones a sus adeptos y así recuperar el porcentaje de electores que ha venido perdiendo por la represión contra el pueblo y en medio de una profunda crisis económica.

«Todo estas mañas se las conocemos a Ortega. Hoy está más difícil para Ortega. El mundo sabe que sus proyectos no son creíbles, que son corruptos y que están vinculados con el narcotráfico y que están aislados así que no hay tal canal», afirmó Ruiz desde el exilio.

Francisca Ramírez, una de líderes del movimiento campesino, consideró que «el dictador Ortega volvió a amenazarnos a los campesinos» al asegurar que no ha renunciado al Gran Canal. Sin embargo Ramírez, el anuncio de Ortega «es una acto de desesperación del régimen para desviar la atención de todos los crímenes de lesa humanidad que ha cometido en Nicaragua».

Lea además: Carne por petroquímicos y emisión de visas a empresas: los acuerdos alcanzados entre Irán y el régimen de Daniel Ortega

Ramírez reiteró que el proyecto «es inválido» porque se venció el plazo de los seis años que conforme el Acuerdo Marco de Concesión dio a la empresa HKND para demostrar la capacidad financiera de concretar la obra. «En estos momentos cualquier proyecto es falso. Es una forma de desviar la atención. Sabemos que quiere mandar el mensaje de que Nicaragua está en la normalidad cuando la realidad es que el asedio persiste, hay más de cien presos políticos», afirmó la dirigente campesina.

Ortega: no es locura pensar en un canal en Nicaragua

Sin embargo, Ortega revivió el proyecto canalero durante el acto del 39 aniversario de la Fuerza Naval del Ejército de Nicaragua. Habló de que la obra es posible pese a que desde hace varios años sus funcionarios, incluidos los de la Autoridad del Gran Canal Interoceánico, hasta se negaban a mencionarlo.

Puede leer: Nicaragüenses exiliados en Costa Rica aseguran que no volverán con la dictadura en el poder

«No es ninguna locura pensar en un canal en Nicaragua (….) Es lo que quería recordar porque como no hemos hablado del canal hace tiempo, (quería) recordar que está nuestro compromiso de seguir trabajando por la construcción del canal por Nicaragua», dijo el dictador.

¿Donde están tanto millones invertidos?

Mairena también cuestionó al régimen orteguista en relación dónde están tantos millones invertidos para la sipuesta obra canalera que Ortega anunció en el 2014

«Nos preguntamos dónde están invertidos tantos millones de córdobas que le han asignado a las autoridades de este Gran Canal, entonces, ¿donde están todos estos millones»?, cuestionó Mairena.

Lea también: Alcalde de Mulukukú obligado a salir del municipio tras persecución orteguista

El opositor expresó que el anuncio de Ortega «es un discurso para la militancia de Ortega, quien en seis años no pudo conseguir los recursos del Gran Canal».

«Para nosotros es una amenaza el anuncio porque claro está que lo que quieren es robarse nuestras tierras, pero el anuncio es puro discurso de Ortega para mantener engañada a su militancia», señaló.

Desviar la atención de la crisis

Juan Sebastián Chamorro, miembro de la AC, sostuvo que revivir el tema del canal es una táctica típica de la dictadura para desviar la atención de temas de importancia.

“Quieren desviar la atención a un tema que no tiene ninguna importancia, el canal nació muerto, no hay posibilidades de hacer un canal interoceánico en Nicaragua que no traiga destrucción masiva al Gran Lago de Nicaragua”, aseguró Chamorro.