Pobladores denuncian despale autorizado por Marena y la alcaldía orteguista de Madriz

Familias de las comunidades indígenas de El Volcán y El Porcal, en el municipio de San Lucas, Madriz, denunciaron los daños ambientales y de fuentes de agua que está dejando un despale autorizado por funcionarios orteguistas del Ministerio del Ambiente y Recursos Naturales (Marena) y la Alcaldía.

Estas familias realizaron tranques para detener el despale, sin embargo, les ha costado amenazas de muertes por parte de las personas que siguen cortando los árboles de esa zona y hasta extraen la madera usando potentes motosierras, autorizadas por funcionarios orteguistas del Marena y de la comuna del municipio indígena de San Lucas. Estas instituciones han hecho caso omiso a las denuncias.

“Este ojo de agua era lindísimo, hasta para beber, porque brotaba de manera cristalina de las corrientes subterráneas del lugar y ahora se está secando hasta la única quebrada que aquí tenemos. Se ha estado despalando desde hace varios meses y nadie del gobierno hace nada por evitar que se siga haciendo daño al medioambiente y a los recursos naturales de esta comunidad”, expuso Luis Napoleón Reyes Gómez, habitante del lugar.

Por su parte, María Lucila López Meneses, habitante de la comunidad indígena El Volcán, dijo que por denunciar el despale en su comunidad, y que está provocando que un ojo de agua y una quebrada ya se estén secando, ha recibido amenazas directa de muerte por parte del propietario de la finca que se está beneficiando económicamente con la extracción de los árboles, a pesar de que este sabe del daño ambiental que está ocasionando.

“Yo he sido amenazada por Arlen Antonio Reyes, dueño de la propiedad en que se está despalando, quien con machete en mano me ha dicho que por estar denunciando me va a volar (cortar) la cabeza”, dijo López.

Entre los árboles de esas zonas boscosas que se están cortando para extraer la madera están: Granadillo, Pochote, Roble, Roblencino y hasta Caoba, explicó Isidro Mercado Alvarado, habitante de El Volcán, “Aquí también se está afectando la reserva natural de Tepesomoto”, expuso Mercado Alvarado.

LA PRENSA intentó la tarde de este miércoles localizar a las autoridades de la comuna, pero un funcionario manifestó que ni el alcalde orteguista Mario Antonio Gutiérrez Altamirano y la vicealcaldesa orteguista Zaida Lisbeth Bográn Estrada darían declaraciones a medios independientes. Tampoco fue posible conocer versión alguna del delegado departamental del Ministerio del Ambiente y Recursos Naturales (Marena) en Madriz, el orteguista Pedro Celestino Vásquez.

Tanto a los funcionarios del Marena como de la comuna sanluqueña se les ha visto visitando la zona de despale de las comunidades de El Volcán como El Porcal en compañía del dueño de la finca.