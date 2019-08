Energía solar en “pañales” por falta de financiamiento y vacíos de ley

Ante las continuas alzas en la tarifa eléctrica, los consumidores tienen la oportunidad de bajar el costo de la electricidad instalando paneles solares, que después de 3 o 4 años se recupera la inversión en este tipo de tecnología y los siguientes años serán de ganancia.

No obstante el acceso a estos sistemas sigue siendo una barrera, ya que la inversión suele ser alta por la falta de exoneración, a esto se le suma la falta de financiamiento que enfrenta el país y los vacíos que hay en la regulación, señalaron especialistas que participaron en un panel de energía renovable realizado por la Cámara de Comercio y Servicio de Nicaragua (CCSN).

Pero, pese a los inconvenientes, Max Lacayo, presidente de la Asociación Renovable de Nicaragua, manifestó que la energía solar se está volviendo más atractiva en este tiempo de alzas constantes en la energía eléctrica convencional y se observa más gente interesada en la energía limpia.

“Hoy en día muchas empresas están invirtiendo recursos propios en este tipo de sistema, esto es muy interesante porque los periodos de recuperación y amortización de las inversiones en energía solar son tan rápidos, entonces las empresas tienen retornos bien atractivos, sin embargo ya hay opciones de financiamiento, ya la banca se dio cuenta que tiene que empezar a abrir la llave. Entonces hay una apertura no para montos bien grandes, pero sí ya estamos viendo que se está dinamizando el mercado… se están trayendo opciones de financiamiento con periodos de corto y mediano plazo”, dijo Lacayo.

Desde diciembre del año pasado hasta junio de este año la tarifa eléctrica acumula un incremento de 9.79 por ciento, según datos del Instituto Nicaragüense de Energía. Es por esa razón que la energía solar se ha vuelto más atractiva.

La inversión y su retorno

El ingeniero eléctrico Vladimir Delagneau señaló que una pyme, que necesita una planta de seis kilovatios de potencia, tendría que invertir 12 mil dólares en un sistema solar fotovoltaico con batería o nueve mil dólares en un sistema sin baterías, y que en un plazo de tres años se habrá pagado la inversión.

Diego Osorno, director ejecutivo de Asociación Renovable de Nicaragua, indica que en los hogares con consumo mínimo, la inversión anda entre 500 y 1,500 dólares.

Y aunque la inversión de inicio es altísima, en este tiempo que la energía ha subido de precio se ha convertido en la mejor alternativa.

“La energía solar ha tenido mayor importancia porque ha venido a resolver los altos costos de la energía eléctrica, lo primero que se debe tomar en cuenta es cuánto va a disminuir su consumo, se pueden lograr ahorros importantes hasta de un noventa por ciento (en los costos)”, dijo Delagneau.

Asimismo detalla que para hacer la inversión se necesita hacer un estudio, ver el consumo de energía diario, ver el historial de facturación, la cantidad de aparatos que hay en la casa y cuánto consume cada uno, y posteriormente se saca el cálculo de cuántos paneles se necesitan.

Necesitan normativa

Patricia Rodríguez, consultora de energía, señala que hay una normativa de generación distribuida que fue aprobada a finales del 2017, que permite que la población pueda generar su propia energía para autoconsumo con fuentes renovables, pero a la vez puedan inyectarle a la red eléctrica nacional el exceso que produzcan de energía.

El problema es que si bien existe la normativa, el anexo de la misma aún no ha sido publicado, y por tanto es como que no existe.

La normativa en su totalidad es necesaria, porque ante la ausencia de esta se castiga la sobreproducción de energía, de tal manera que si se fuga la energía a la red, ese excedente se cobra al usuario como consumo.

En toda Centroamérica hay normas o leyes que regulan la generación distribuida, el último país que se ha sumado al proceso ha sido Nicaragua, por una recomendación de los organismos multilaterales. Mediante la generación distribuida se permite a las familias instalar medidores bidireccionales, con los que se pueden inyectar energía a la red que no sea consumida.

Rodríguez admite que el problema actualmente no es solo esa normativa, que aún no ha sido completada, sino también “que tenemos una crisis, ¿quiénes se van a decidir a invertir?, los hogares no creo”.