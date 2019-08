Energía se encarecerá hasta un 20 % en 2019, asegura experta en temas energéticos

Al término del 2019 la energía eléctrica podría haber aumentado hasta un veinte por ciento, mientras en los países centroamericanos en todo el año no se ha registrado ninguna alza, señala Patricia Rodríguez, consultora en temas energéticos.

“En Nicaragua este año ha incrementado todos los meses la energía un 1.5 por ciento, es decir que en todo el año en promedio habrá subido un veinte por ciento, eso incluye la tarifa social, que ahora el subsidio es menor, pero además en ningún país ha incrementado la energía. El Salvador lo hizo, pero fue en junio del año pasado y el aumento fue del tres por ciento”, dijo Rodríguez, después de haber participado en un panel de energía renovable realizado por la Cámara de Comercio y Servicio de Nicaragua (CCSN).

Rodríguez manifestó que estas alzas en la energía eléctrica no tienen ninguna justificación y los usuarios para poderle hacer frente han optado por una contracción en demanda del servicio.

El alza en la energía eléctrica ha sido otro golpe a los consumidores, que han visto aumentos continuos en bienes y servicios, tras la crisis.

“Técnicamente no debería de aumentar (la tarifa), primero tenemos una matriz mayoritariamente renovable, y si bien hay más de un cuarenta por ciento del petróleo, no ha subido de precio, entonces no encuentro justificación para que se estén dando estos incrementos sistemáticos”, sostuvo Rodríguez.

A inicios de junio el presidente de la Cámara de Energía, César Zamora, en una entrevista con LA PRENSA sostuvo que el régimen de Daniel Ortega venía ajustando la tarifa eléctrica para afrontar el incremento de las pérdidas comerciales que está sufriendo la distribuidora Disnorte-Dissur, debido a que está teniendo problemas de recaudación en el cobro de la factura.

Subsidio, otra carga

Por otra parte, Rodríguez señala que la electricidad se ha encarecido por el ajuste que se está haciendo cada año a la tarifa social, la aplicación del IVA y el recorte que se hizo al presupuesto de subsidio a los asentamientos y barrios económicamente vulnerables.

“Al haber menos disponibilidad en el presupuesto para subsidiar a los asentamientos, ¿de dónde van a sacar el subsidio? Si una ley que dice que va ir disminuyendo, pero que en el 2020 se termina (el subsidio), solo hay dos opciones: o violan esa ley o lo sacan de nosotros a través de los subsidios cruzados”, dijo.

Agregó que en este tiempo de crisis, las familias han implementado sus medidas de ahorro, lo que ha provocado una caída en la demanda.

“Ante la crisis mucha gente ha quedado sin trabajo, entonces la gente está buscando como ahorrar, ¿de qué manera? no invirtiendo en equipamiento eficiente, sino consumiendo menos energía, o sea, encendiendo más tarde las luces, no utilizando determinadas cosas que saben que les consume más”, agregó.

Inflación

La Fundación Nicaragüense para el Desarrollo Económico y Social (Funides) en su más reciente Informe de Coyuntura señaló que lo que le pondría mayor peso a la inflación este año no sería la reforma tributaria, sino el alza en la energía eléctrica. Desde diciembre del año pasado hasta junio de este año la tarifa eléctrica acumula un incremento de 9.79 por ciento, según datos del Instituto Nicaragüense de Energía (INE).