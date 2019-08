Fiscalía salvadoreña acusa al expresidente Mauricio Funes por malversar 351 millones de dólares

La Fiscalía salvadoreña presentó este miércoles una acusación contra el expresidente Mauricio Funes (2009-2014), junto a 31 colaboradores y familiares, acusados todos de lavado de dinero y peculado por al menos 351 millones de dólares desviados del erario público, informaron fuentes judiciales.

El requerimiento del caso denominado «Saqueo Público», fue presentado ante un juzgado de San Salvador por el director Anticorrupción y contra la Impunidad de la Fiscalía, German Arriaza.

Funes, asilado en Nicaragua, respondió en su cuenta de la red Twitter: «La acusación que presentó la (Fiscalía) en mi contra por el caso Saqueo Público no aporta una tan sola prueba por los delitos que me imputa (…) El caso está por caerse».

La acusación que presentó la FGR en mi contra por el caso Saqueo Público no aporta una tan sola prueba por los delitos que me imputa. Ni siquiera el peritaje financiero avala esta acusación ya que no encontró ningún elemento incriminatorio. El caso está por caerse. #Pendientes pic.twitter.com/g5hsWPjNwz

— Mauricio Funes (@FunesCartagena) 14 de agosto de 2019